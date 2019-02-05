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"İş Bankası Allah'ın izniyle Hazine'nin malı olacaktır"

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Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, "İş Bankası Allah'ın izniyle Hazine'nin malı olacaktır. Bu parlamento, bu tarihi kararı da Allah'ın izniyle alacaktır." dedi

"İş Bankası Allah'ın izniyle Hazine'nin malı olacaktır"
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Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında, "Şimdi Kandil'deki terör örgütüyle iş tutanlarla kim iş tutuyor? CHP iş tutuyor, İYİ Parti iş tutuyor, Saadet iş tutuyor. Şu hale bak. Bunlar kıyamet alameti biliyor musunuz? Nereden nereye geldik." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin 2013 yılı Mayıs ayında IMF defterini kapattığını kaydeden Erdoğan, "Bir daha da Allah'ın izniyle açmayacaktır." dedi.

"İş Bankası Allah'ın izniyle Hazine'nin malı olacaktır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İş Bankası Allah'ın izniyle Hazine'nin malı olacaktır. Bu parlamento, bu tarihi kararı da Allah'ın izniyle alacaktır." şeklinde konuştu.

"Fiyatlara gerekirse ayar çekme kararını aldık"

Erdoğan, "Biberiydi, çarlistonuydu, patlıcanıydı, domatesiydi; her şeyde, biz bu fiyatlara gerekirse ayar çekme kararını aldık, adımlarımızı atacağız. Belediyelerimiz vasıtasıyla biz bu adımları atacağız." dedi.

"Suriye'de halkın geleceğini kendi belirleme hakkına saygılıyız"

"Türkiye, Suriye'nin toprak bütünlüğüne de siyasi bütünlüğüne de halkın kendi geleceğini kendi belirleme hakkına da saygılıdır." ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bunun için yeni anayasa yapımı ve serbest seçimler sürecini samimiyetle destekliyoruz." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'deki gelişmelere ilişkin, "Yaptırım listesi dahil, hiçbir tehdit bizi bu yoldan geri çeviremez." dedi.

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