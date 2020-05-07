İngilizler Türkiye’den aldıkları ekipmanları iade ediyor

Türkiye'nin ihracat yasağını kaldırmasına neden olan İngiltere'nin Türkiye'den satın aldığı Covid-19'a karşı koruyucu kıyafetler (PPE) bir kez daha gündeme geldi. Türkiye'den askeri kargo uçağıyla teslim alınan malzemelerin İngiliz hükümetinin standartlarına uymadığı ortaya çıktı

İngilizler, Türkiye’den giden 400 bin koruyucu kıyafeti kendi standartlarına uygun bulmadı. The Guardian’ın ulaştığı bilgilere göre, İngiliz Sağlık Bakanlığı Ulusal Sağlık Sistemi’nin ihtiyacı için Türkiye’den getirilen koruyucu kıyafetlerin İngiliz sağlık sistemi standartlarına uymadığını doğruladı. Gazetenin haberine göre, başkent Londra’daki Heathrow Havalimanı’na yakın bir bölgede tutulan malzemelerin geri ödeme talebiyle iadesi istenecek. Türkiye’de üretilen benzer koruyucu kıyafetler mart ayından beri Türkiye’deki sağlıkçılar tarafından kullanılıyor. NE OLMUŞTU? İngiltere’deki corona virüsü salgını sırasında sağlık çalışanları yetersiz koruyucu malzeme nedeniyle isyan etmiş ve koruyu malzemeler olmadan çalışmayacaklarını açıklamıştı. Ülkede yaşanan çok sayıda ölümün yanında yaşanan malzeme kıtlığı İngiliz hükümetini harekete geçirmiş ve İngilizler Türkiye’den koruyucu malzemelere karşı uygulanan ihracat yasağının gevşetilmesi talebinde bulunmuştu. İngiliz basını Türkiye’den gelecek malzemeleri günlerce manşetlerine taşımış ve iki ülke arasında kısa süreli bir koruyucu ekipman diplomasisi yaşanmıştı. Aşılan diplomatik sürecin ardından Türkiye’den yola çıkan 400 bin ekipman 22 Nisan gecesi İngiltere’deki Brize Norton Havaalanı’na inmişti.