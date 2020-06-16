"İngiliz üs bölgelerinde Kıbrıslı Türklerin hakları gasp edilmiştir"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Hiç kimse İngiliz üs bölgelerindeki Kıbrıs Türklerinin haklarını gasp etmeyi aklından bile geçirmesin"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, hiç kimsenin İngiliz üs bölgelerindeki Kıbrıs Türklerinin haklarını gasp etmeyi aklından bile geçirmemesini söyledi.

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı devam ederken, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyen AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve soruları yanıtladı.

Çelik, bir soru üzerine, şunları kaydetti:

"(Kıbrıs'ta) Hiç kimse İngiliz üs bölgelerindeki Kıbrıs Türkleri'nin haklarını gasp etmeyi aklından bile geçirmesin."

Doğu Akdeniz ve Ege'de yaşanan gelişmelere ilişkin Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ın tutumlarını eleştiren Çelik, şu ifadeleri kullandı:

"Ege ve Doğu Akdeniz'de barış konusundaki teminatımızı açıkça ortaya koyarken Yunanistan veya Güney Kıbrıs'ın sürekli sabote etmesini çocuksu hastalıklar olarak görüyoruz."

AK Parti Sözcüsü Çelik, şöyle devam etti:

"Yunan Savunma Bakanı ya da diğerleri, Türkiye gibi büyük bir devletle nasıl konuşulacağını öğrenmelidir."