İngiliz şarkıcı Craig David Antalyada ağaç dikti

Walking Away, Seven Days ve Sting ile düet yaptığı Rise and Fall şarkılarıyla milyonlarca hayran kitlesi olan İngiliz R&B sanatçısı Craig David, Türkiyenin ilk EXPOsunun yapılacağı Aksu İlçesindeki EXPO 2016 Antalya sergi alanını...

Walking Away, Seven Days ve Sting ile düet yaptığı Rise and Fall şarkılarıyla milyonlarca hayran kitlesi olan İngiliz R&B sanatçısı Craig David, Türkiyenin ilk EXPOsunun yapılacağı Aksu İlçesindeki EXPO 2016 Antalya sergi alanını gezdi. Craig David, EXPO 2016 Antalya Ajansı Genel Sekreter Yardımcısı Levent Murat Danışman tarafından karşılandı. İngiliz şarkıcı, görevlilere dikeceği ağacı sordu ve Hadi ağacımızı dikelim diyerek, hızlı adımlarla dikeceği manolya ağacının yanına geldi. EXPO hakkında bilgi alan şarkıcı, Türk insanın misafirperver ve sevecenliğini övdü. Manolya ağacını diken sanatçıya, Genel Sekreter Yardımcısı Levent Murat Danışman da yardımcı oldu. İsim tabelasını ağacın gövdesine asan ve can suyu veren David, ağaç dikmenin önemini vurguladı. AĞAÇ DİKMEK DAHA ÖNEMLİ Burada ağaç dikmek inanın benim için konserden bile daha önemli diyen David, şöyle konuştu: Sahne performansında bulunmayı çok seviyorum. İşimi büyük sevgiyle yapıyorum. Ama burada Antalyada bu ağacı dikmek, üstelik ağaçların çokça katledildiği bir zamanda, nefes alabileceğimiz alanların hacmini artırmak adına bunu yapmak bence çok önemli. Bu nedenle buna vesile olanlara çok teşekkür ederim. Türkiyeyi sevdiğini, Türk hayranlarının da kendisini sevdiğini hissettiğini vurgulayan David, İstanbula gittim, Antalyaya geldim. Bodrum gibi farklı yerlere de gittim. Benim müziğime sevgileri inanılmaz. Ama şimdi burada toprağa diktiğim bir ağacım var. Bunun burada büyüyeceğini ve başka insanların da buraya gelip ağaç dikeceğini biliyorum. Böylece burada çok güzel bir orman olacak. Ve bizler de bunu daha başka yerlerde yapıp başka bir orman daha oluşturacağız diye konuştu. EXPO açıldığında da burada bulunup sahne performansımı sergilemeyi çok isterim diyen Davide, Genel Sekreter Yardımcısı Danışman, EXPOnun sembol çiçeği şakayık takdim etti. Craig David, Jamaikalı Sean Paul ve Romanyalı Aleaxandra Stanin ardından EXPO 2016 Antalya alanına ağaç diken üçüncü yabancı şarkıcı oldu. DHA