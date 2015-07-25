İncirlik Üssünden de Jetler havalandı

İncirlik Üssünden de uçaklar kalktı Adanada bulunan İncirlik Üssünden bu gece saatlerinde 3 adet F-16 savaş uçağının kalktığı bildirildi... Ayrıntılar geliyor...
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