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İncirlik Üssünden de Jetler havalandı

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İncirlik Üssünden de uçaklar kalktı Adanada bulunan İncirlik Üssünden bu gece saatlerinde 3 adet F-16 savaş uçağının kalktığı bildirildi... Ayrıntılar geliyor...

İncirlik Üssünden de Jetler havalandı
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İncirlik Üssünden de uçaklar kalktı Adanada bulunan İncirlik Üssünden bu gece saatlerinde 3 adet F-16 savaş uçağının kalktığı bildirildi... Ayrıntılar geliyor...

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