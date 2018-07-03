İnce'den Kılıçdaroğlu'na teklifi

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yaptığı teklifi açıkladı. İnce "Kılıçdaroğlu isterse olağanüstü kurultayı toplayarak, benim genel başkan, kendisinin onursal genel başkan olabileceği teklifinde bulundum" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile partinin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin görüşmesiyle ilgili ilk açıklama geldi.
Dünkü 3 saat süren görüşme sonrası bugün gazetecilere konuşan İnce, görüşmede Kılıçdaroğlu'na yaptığı teklifi açıkladı.
İnce, "Kılıçdaroğlu isterse olağanüstü kurultayı toplayarak, benim genel başkan, kendisinin onursal genel başkan olabileceği teklifinde bulundum" dedi.
İnce, Kılıçdaroğlu'nun 'hayır' demesi durumunda olağanüstü kurultay sorununu örgütün çözeceğini belirtti.
Kılıçdaroğlu ve İnce seçim sonrasında dün ilk kez bir araya gelmişlerdi.