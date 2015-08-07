Politika Haberleri  İmralıdan HDPye fırça haberi İmralıda Kamu Güvenliği Müsteşarlığı yetkilileriyle görüşen Abdullah Öcalanın, çözüm sürecinin bu noktaya gelmesinde rolü bulunanlara yönelik sert eleştirilerde bulunduğu, devlet...

Al Jazeera Türkün haberine göre; HDP heyetinin “Öcalan ile görüşmeler sürüyor mu?” sorusuna KGM yetkilileri, “evet” yanıtını verdi. Açıklamada ayrıca Öcalanın sağlık durumunda iyi olduğu bilgisi yer aldı. Devlet yetkilileri, Öcalanın gelinen son nokta ile ilgili değerlendirmelerini kısaca HDP heyetine aktardı. Öcalanın, çözüm sürecinde bu noktaya gelinmemesi gerektiğini düşündüğü HDPli Baluken ve Öndere aktarıldı. Devlet heyeti ile Öcalan arasındaki son görüşme ‘çok yakın bir tarihte gerçekleşti ve görüşmeler bundan sonra da devam edeceği ileri sürüldü.