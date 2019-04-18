İmamoğlu görevi devraldı

Mazbatasını alan Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini Mevlüt Uysal'dan devraldı. İmamoğlu, görevi 16 milyon adına devraldığını söyledi, "Bu şehre katkı yapan herkese şükranlarını sunuyorum, hiçbir hemşehrimi ayırt etmeyeceğim" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, görevi Mevlüt Uysal'dan devraldı.

Maltepe'deki 1089 sandığın sayımı tamamlandıktan sonra birleştirme tutanağı imzalandı.



AK Parti'nin "tutanak usulune uygun hazırlanmadı" itirazını seçim kurulu reddetti. Islak imzalı tutanak İl Seçim Kurulu'na ulaştı. Ardından da Ekrem İmamoğlu mazbatasını alması için adliyeye davet edildi



Twitter hesabından "Mazbatamızı alıyoruz" paylaşımı yapan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve beraberindeki partililer Çağlayan'a geldi. Kısa bir süre içinde İmamoğlu'nu taşıyan araç da Çağlayan'a ulaştı.

Aracından inerek yoğun kalabalığın arasından geçen İmamoğlu, adliye binasına girdi. İmamoğlu, mazbatasını alarak resmen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. İmamoğlu Twitter hesabından "16 Milyon İstanbullunun mazbatasını alıyorum" açıklamasını yaptı.

SARAÇHANE'DEKİ BELEDİYE BİNASINA GELDİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, mazbatasını aldıktan sonra Saraçhane'deki belediye binasına geldi. Burada açıklama yapan İmamoğlu, "Bugün gönül daha ferah bir planlamayla süreci yöentmeyi isterdik. Onu belirteyim anccak. İstanbul'daki bu süreç biraz farklı, hızlı ve değişik bir biçimde işlede bugün. Şu an itibarıyla sizinle önce önümüzdeki programı payşlaşmak istiyorum ki bir telaş yaşamayalım. Önce burada sizlerle birkaç cümle paylaşacağım. Daha sonra yukarıda sayın Mevlüt Uysal'dan görevi devralacağım. Ama oraya basın mensuplarının çıkmasını şitemiuyorum. Biz fotoğraf servis edeceğiz. Dolayısıyla buradaki süreci oraya taşımazsanız mutlu noluruz. Zaten o taşıma süreci sizi de bizi de mutsuz eder. Aynı zamanda oldukça kalabalık, her anında bize yardımcı olan birçok parti üst düzey yöneticilerimiz var. Velkillerimiz var. Yüzlerce insanımız şu dönemde bize katkı sundular. Yukarıda küçük bir makam odası ve o alanda biz devir teslimi yapıp el sıkıştıktan sonra halkımıza dışarıda otobüsün üzerinden hitap edeceğiz. Daha sonra oradan da çağrımı yapacağım. Biz vatandaşlarımızla, halkımızla inşallah bu hafta sonu cumartesi ya da Pazar günü İstanbul halkını davet ederek süreci anlatacağımız bir buluşmayı da sizlerle paylaşacağız. Bu paylaşımımız en geç yarın olacak. Diyeceğiz ki cumartesi ya da Pazar herkesi çoluk, çocuk herkesi biz saraçhaneye bekliyoruz diyeceğiz" dedi.



"DEVRALMANIN ONURUNU VE GURURUNU YAŞIYORUM"



"Bugün mazbatamızı İstanbul İl Seçim Kurulu'ndan teslim aldık" diyen Ekrem İmamoğlu, "Çok onur duyuyorum. Mutluyum. Gururluyum. Öncelikle şunu ifade edeyim ben bu mazbatayı 16 milyon insanımız adına devraldım. Hiç kimsenin birbirinden farkı olmaksızın, hiç kimsenin birbirinden üstünlüğü olmaksızın tüm hemşerilerim adına devralmanın onurunu ve gururunu yaşıyorum. Asla vazgeçmediğimiz değerlerimiz var. Haktan, hukuktan ve adaletten asla vazgeçmedik. Toplumun demokrasiye olan inancından ve buna dönük mücadelesinden asla vazgeçmedik. Çok net ifade ediyorum bu şehirde yaşayan insanların sevgisiyle oluşturduğu birlik ve beraberlik duygusundan asla vazgeçmedik. Kimsenin hakkını yemedik. Bu şehirde yaşayan 16 milyon insanın da hakkını yedirtmeyiz dedik. Bundan da asal vazgeçmedik. Günün sonunda il seçim kurulunun birleştirme tutanağıyla beraber mazbatamızı aldık. Sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Bu kentin ihtiyaçlarını biliyoruz. Bu şehirde yaşayan herkesin taleplerini biliyoruz. Hizmet etmeye hemen, hızlıca başlayacağız" diye konuştu.

İMAMOĞLU GÖREVİ DEVRALDI

İstanbul İl Seçim Kurulundan mazbatasını aldıktan sonra Saraçhane'ye gelen Ekrem İmamoğlu, kokteyl salonunda meclis üyelerine hitap ettikten sonra başkanlık makamına geçti.



Mevlüt Uysal tarafından karşılanan İmamoğlu, görevi önceki başkandan aldı. Uysal, başkanlık mührünü İmamoğlu'na verdikten sonra kısa bir açıklama yaptı.



Nihayetinde İstanbul halkının verdiği emaneti taşımakla görevli olduklarını dile getiren Uysal, "Bu seçimde, süreci hep beraber takip ettik. Şu anda, İstanbul İl Seçim Kurulu, mazbatayı Ekrem Bey'e verdi. Biz de emaneti, seçim hukuku gereği Ekrem Bey'e devrediyoruz. Süreci hep beraber takip ediyoruz. Nihayetinde halkın emanetçisiyiz. Bu emaneti şimdiye kadar taşıdık ve Ekrem Bey'e teslim ediyoruz. Mührü veriyoruz. Kendisine hayırlı olsun diyoruz." diye konuştu.



Uysal'dan sonra konuşan İmamoğlu, görevi kendisine devreden başkana teşekkür etti.



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı makamının 16 milyon insanın bir emaneti olduğunu belirten İmamoğlu, "Bu emanet bizler için çok kutsaldır. Görev süremiz boyunca bu emanete hizmet etmekten elbette onur duyacağız. Geçmişten bugüne kimin emeği geçmişse, bu şehre kim hizmet etmişse onlara yürekten minnet ve şükran duygularımı belirtmek istiyorum." dedi.



"Bu makam bizden sonra başkalarına nasip olacaktır" diyen İmamoğlu, şöyle devam etti:



"İnşallah biz layıkıyla bu makamı kişilere devrederken aynı centilmenlikle devrederek onlara 'yolunuz açık olsun ' demeyi Allah bize nasip eder. Bu kavramlarla, sayın başkana teşekkür ediyoruz. İstanbulumuza ve Türkiyemize hayırlı uğurlu olsun."



Konuşmaların ardından Uysal ve İmamoğlu karşılıklı olarak bir birlerine hediye takdiminde bulundu.



Uysal'ı uğurladıktan sonra gazetecilerin sorularına cevap veren İmamoğlu, "16 milyon insanın temsilcisiyiz, emanetçisiyiz. Çok güzel hizmetler yapacağız, Her anımızı vatandaşlarımızla paylaşacağız. Hemşehrilerimizin katkılarıyla birçok sorunu çözeceğiz. Buna inancım tamdır. Kutsal bir göreve şu an itibarıyla başladığımın farkındayım." ifadelerini kullandı.



Hafta sonu tüm İstanbulluları Saraçhane'ye davet edeceklerinin altını çizen İmamoğlu, ilk icraatının ne olacağının sorulması üzerine, "İlk icraat, bu şehrin yönetim anlayışını, şeffaflığını, bu şehrin nimetlerini, insanlarını hissettirmek olacak. Buranın patronu değiliz. Hizmetkarıyız. Biz onların temsilcisiyiz, emanetçisiyiz." diye yanıtladı.

EKREM İMAMOĞLU KİMDİR?

Ekrem İmamoğlu, 1970 yılında Trabzon'un Akçaabat ilçesi Cevizli köyünde dünyaya geldi. Trabzon Lisesi'nde aldığı eğitimin ardından İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü'nden mezun olarak yine İstanbul Üniversitesi'nde İnsan Kaynakları ve Yönetimi bilim dalında Yüksek Lisans eğitimi aldı.

1992 yılında inşaat ve taahhüt işleri yapan aile şirketinde iş hayatına başladı. Bu şirkette Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı. Okul yıllarında amatör olarak futbol oynadı. Trabzonspor Futbol Kulübü, Trabzonspor Basketbol Kulübü ve Beylikdüzüspor Kulübü'nde yöneticilik yaptı.

2009'da CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı oldu. 30 Mart 2014 Yerel Seçimlerinde Beylikdüzü Belediye Başkanı seçildi. Beylikdüzü'nün sosyal ve kültürel hayatında etkin rol oynayan İmamoğlu, birçok sivil toplum kuruluşuna üyedir.

Evli ve 3 çocuk babası olan İmamoğlu, 1991'den bu yana Beylikdüzü'nde yaşıyor.

18 Aralık tarihinde yerel seçimler için CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak gösterildi.

ŞİMDİ NE OLACAK?

İmamoğlu mazbatasını alarak resmen İBB Başkanı olsa da seçim sonuçlarıyla ilgili hukuki süreç devam ediyor. Önümüzdeki günlerde YSK, AK Parti'nin İBB Başkanlığı seçiminin iptali ve yenilenmesi talepli itirazını ele alacak.

AK Parti'nin verdiği 44 sayfalık dilekçe ve üç bavul içindeki delillerinin somut veri olduğu kabul edilirse bu kez seçim sonucunu etkileyip etkilemediğini incelenecek. Delillerin sonucu etkilediğine karar verilirse YSK, İBB seçimlerinin iptaline ve yenilenmesine karar verebilecek.