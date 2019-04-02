İmamoğlu 24 bin oy farkla kazandı

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, 4 milyon 170 bin 116 oy alırken (yüzde 48.79) rakibi AKP İstanbul Belediye Başkanı Adayı Binali Yıldırım ise 4 milyon 145 bin 708 (yüzde 48.50) oyda kaldı

İstanbul genelinde 31 bin 186 sandıktan çıkan sonuçlara göre CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, 4 milyon 170 bin 116 oy alırken (yüzde 48.79) rakibi AKP İstanbul Belediye Başkanı Adayı Binali Yıldırım ise 4 milyon 145 bin 708 (yüzde 48.50) oy aldı. Buna göre İmamoğlu 24 bin 408 oy farkla seçimi kazandı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) İstanbul'daki yerel seçim sonuçlarını açıkladı. Kesin olmayan resmi sonuçlara göre İstanbul'da 31 bin 186 sandıktaki oyların tamamı sayıldı.

CHP'nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, oyların yüzde 48,79'unu aldı. AKP adayı Binali Yıldırım ise oyların yüzde 48.50'sini aldı. İmamoğlu rakibine 24 bin 408 oy fark attı.

YSK'nın verilerine göre CHP adayı Ekrem İmamoğlu, 4 milyon 170 bin 116 oy alarak Belediye Başkanı seçimlerini önde bitirdi. AKP adayı Binali Yıldırım ise 4 milyon 145 bin 708 oy alarak seçim yarışını ikinci sırada tamamladı.

YSK verilerine göre 31 Mart'ta İstanbul'da toplam seçmen sayısı 10 milyon 560 bin 963 olarak açıklandı. Yerel seçimlerde oy kullanan seçmen sayısı 8 milyon 866 bin 563 olarak tespit edildi. Geçerli oy sayısı 8 milyon 547 bin 5 olurken, 319 bin 558 oy geçersiz sayıldı.

EKREM İMAMOĞLU KİMDİR?

1970 yılında Trabzon'da dünyaya gelen Ekrem İmamoğlu, ilk ve ortaokulla birlikte lise eğitimini de bu şehirde tamamladı. Eğitimine İstanbul'da devam eden İmamoğlu, İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü'nden mezun oldu.

1992 yılında aile şirketlerinde inşaat ve taahhüt üzerine çalışmalar yaparak başlayan İmamoğlu, Yönetim Kurulu Başkanlığı'na kadar yükseldi.

Okul yıllarında amatör olarak futbol oynayan İmamoğlu, Trabzonspor'da yöneticilik de yaparken, Trabzonspor Basketbol Kulubü'nde kurucu ve başkan yardımcılığı görevi de üstlendi.

28 yıldır Beylikdüzü'nde yaşayan İmamoğlu, ilçenin takımı Beylikdüzüspor'da da görev aldı. İmamoğlu, bordo mavili kulubün tesislerinin oluşumu ve yapımında da katkılarda bulundu.

Ekrem İmamoğlu Twitter profilini, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak güncelledi.

EKREM İMAMOĞLU'NUN SİYASİ HAYATI

CHP'ye 2008 yılında üye olan İmamoğlu, 2009 Yerel Seçimleri'nde Beylikdüzü belediye başkanlığı için aday adayı oldu.

CHP MYK'nın 16 Eylül 2009'da İlçe Başkanlığı'na atanan İmamoğlu, aynı yıl CHP'nin Beylikdüzü 1. İlçe Kongresi'nde seçilen ilk İlçe Başkanı oldu.

2014 Yerel Seçimleri'nde CHP'nin Beylikdüzü Belediye Başkanı adayı olarak seçime katılan Ekrem İmamoğlu, oyların yüzde 50,83'ünü alarak Beylikdüzü Belediye Başkanı oldu. CHP, 2009 Yerel Seçimleri'nde ilçede yüzde 44,59 oy almıştı.

DAHA ÖNCE DE İSTANBUL İÇİN ADAY GÖSTERİLMİŞTİ

CHP, geçtiğimiz yıl istifa eden eski İBB Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın yerine aday olarak Ekrem İmamoğlu'nu göstermişti. İl Meclisi'nde yapılan oylamada AK Parti'nin adayı, eski Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, oyların çoğunluğunu alarak belediye başkanlığı koltuğuna oturmuştu.

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayının, Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu olduğu açıklandı.

Evli ve 3 çocuk babası olan Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Atatürkçü Düşünce Derneği, Beylikdüzü Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Kızılay ve Gürpınarspor Kulübü olmak üzere birçok sivil toplum örgütüne üyedir.