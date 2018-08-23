"İlişkileri zehirleyen Yunan yargısının kararıdır"

AK Parti Sözcüsü Çelik, Yunan parlamenter Koumoutsakos'un açıklamalarına dair, "Ortada Türk-Yunan ilişkilerini zehirleyen bir durum varsa, o da Yunan yargısının aldığı karardır." dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yunanistan'ın Yeni Demokrasi Partisinin Dış İlişkilerden Sorumlu Başkanı Yorgos Koumoutsakos'un Türk-Yunan ilişkilerine yönelik açıklamasıyla ilgili "Ortada Türk-Yunan ilişkilerini zehirleyen bir durum varsa, o da Yunan yargısının aldığı bu karardır. Bu kararın demokrasinin doğduğu topraklar olduğunu söylediğiniz Yunanistan'da alınması ayrıca utanç vericidir." ifadesini kullandı.

Twitter hesabından açıklama yapan Çelik, Yunanistan yargısının FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sonrası bu ülkeye kaçan darbecilere iltica hakkı vermesi konusundaki sözlerine Yunanistan ana muhalefetteki Yeni Demokrasi Partisinin Dış İlişkilerden Sorumlu Başkanı ve Atina B Bölgesi Milletvekili Yorgos Koumoutsakos'un cevap verdiğini belirtti.

Çelik, seçilmiş meşru hükümete karşı girişilen eylemlerin tüm hukuk sistemlerinde suç olduğunu ve Yunan yargısının da bu suça iştirak eden teröristlere sahip çıkarak suçun ve suçlunun yanında yer aldığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ortada Türk-Yunan ilişkilerini zehirleyen bir durum varsa, o da Yunan yargısının aldığı bu karardır. Bu kararın demokrasinin doğduğu topraklar olduğunu söylediğiniz Yunanistan'da alınması ayrıca utanç vericidir. Himaye ettiğiniz kişiler, Cumhurbaşkanımızın hayatını hedef alan, meşru hükümeti devirmeye çalışan ve insanlarımıza ateş ederek öldüren ve yaralayan alçak bir darbe girişiminin içinde yer aldılar. Buna rağmen sizin yargınız bu kişiler hakkında 'darbe girişimine dahil olduklarına dair delil yok' diyor. Bu yaklaşım akla saygısızlıktır. Darbe girişiminin bertaraf edilmeye başladığı saatlerde askeri helikopterle ülkenize kaçan bu kişiler turistik ziyarete mi geldiler?

Türk-Yunan ilişkilerine dair hassasiyetini ifade eden Yunan ana muhalefet sözcüsü Sayın Koumoutsakos'un, en başta Yunanistan'ın demokratik değerlere bağlılığına sahip çıkması gerekmektedir. Yunanistan adli makamlarının bu kararları demokratik ilkelerle değil, farklı yönlendirmelerle aldığı tüm Avrupa'da konuşulurken Koumoutsakos'un ülkesinin egemenliğine ve yargı bağımsızlığına sahip çıkması daha doğru olurdu."

"Bu meselelere kafa yorun"

Sözcü Çelik, darbecileri himaye etmenin bir ülke için en büyük utanç olduğunu, Yunan yargısının da bu utanca imza attığını bildirdi.

Darbecileri himaye etmenin, teröre destek vermekten daha ağır bir insanlık suçu olduğuna işaret eden Çelik, "Bu meselelere kafa yorun. Demokratik düşünceden yoksun retorikleri bir kenara bırakın. Temel insanlık değerlerini ve Avrupa Birliği ilkelerini ihlal eden bu sorunlu işleyişin yakından takipçisi olacağız. Çünkü darbecilik en büyük suçlardan biridir. Darbecileri yargı kararlarıyla himaye etmek de bir ülke için büyük bir utançtır." ifadelerini kullandı.