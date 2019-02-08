"İkinci sondaj gemisi Şubat sonu Akdeniz'e inecek"

TC Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Akdeniz'de sondaj çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "Fatih gemisinin sondajları devam ederken, biz geçtiğimiz yıl ikinci geminin de alımını gerçekleştirdik. O da Şubat’ın 20’si gibi Türk kara sularına girecek." dedi.

Kıbrıs'ta Rum kesiminin kendisine ait olduğunu iddia ettiği alanlarda petrol ve doğal gaz arama işlerini ihale etmesinin hukuka aykırı olduğunu yineleyen Dönmez, bunların bir oldubittiye getirilmesine rıza gösterilmeyeceğine işaret etti.

Bakan Dönmez, TRT Haber'de gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

"AKDENİZ'DE RUMLARIN ARAMALARI HUKUKA AYKIRI"

Kıbrıs'ta Rum kesiminin kendisine ait olduğunu iddia ettiği alanlarda petrol ve doğal gaz arama işlerini ihale etmesinin hukuka aykırı olduğunu yineleyen Dönmez, bunların bir oldubittiye getirilmesine rıza gösterilmeyeceğine işaret etti.

Bakan Dönmez, Türkiye Petrolleri'nin kendine ait ruhsat bölgelerinde sismik aramalara devam ettiğini ifade ederek, geçen yıl ekimde başlatılan derin deniz sondajına ilişkin ilk neticelerin bu ay sonu veya en geç gelecek ay başında alınacağını söyledi.

Akdeniz'de Fatih gemisinin sondaj çalışmalarının sürdüğünü kaydeden Dönmez, "Fatih gemisinin sondajları devam ederken, geçtiğimiz yıl ikinci geminin de alımını gerçekleştirdik. O da Şubat’ın 20’si gibi Türk kara sularına girecek. İlk faaliyet bölgesi Akdeniz olacak. İki gemimizle yılda ortalama iki sondaj yapmak suretiyle oradaki arama ve üretim çalışmalarına devam edeceğiz. Tabi petrol, doğal gaz aramacılığı işi riskli bir iş. Önceden bilinirlik oranı daha düşük diğer birçok sektöre göre. Biz buluncaya kadar aramaya devam edeceğiz, yani ondan kimsenin endişesi olmasın." değerlendirmesinde bulundu.

TRAKYA'DA BULUNAN DOĞAL GAZ

Dönmez, denizdeki aramaların yanı sıra, karada da petrol ve doğal gaz için arama çalışmalarının olduğunu ifade ederek, geçen yıl Türkiye Petrolleri'nin muhtelif yerlerde 70 civarında sondaj kuyusu kazdığını anlattı.

Özel sektörün 35-40 adet araması olduğunu belirten Dönmez, şunları kaydetti:

"2019 programında muhtemelen Türkiye Petrollerinin arama sondaj kuyularının sayısı 130’lara çıkacak. Belki bir 40- 50 civarında da özel sektörün olur. Zaman zaman keşiflere rastlıyoruz. Trakya’da küçük bir keşfimiz de oldu doğal gazla ilgili. Çok büyük miktarlı değil tabii. Pazartesi günü yerinde ekipleri, sahayı incelemeye de gideceğiz. Oradan da teknik ayrıntıları vatandaşlarımızla paylaşacağız. Gönül ister ki, daha büyük keşifler yapalım, çünkü büyük bir ülkeyiz. Tüketimimiz çok fazla ama ne kadar olursa olsun, küçük de olsa, orta ölçekli de olsa onu bir kere ekonomiye kazandırmak zorundayız."