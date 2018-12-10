“İkinci sondaj gemimiz Ocak ayında Akdeniz’de olacak”

TC Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “İkinci gemimizin de Ocak sonu itibariyle Akdeniz’de olmasını bekliyoruz. Onunla da yine hem Akdeniz hem Karadeniz’de sondajlarımıza devam edeceğiz” dedi.

TC Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Doğal Gaz Cihazları Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (DOSİDER) 25’inci kuruluş yıl dönümü programına katıldı. Programda açıklamalarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye’de bugün doğal gaz piyasasının ayakları tam olarak yere bastığını söyleyerek, “Bunda son 15-16 yılda dağıtım sektörüne yapılan 24 milyar liradan daha fazla altyapı yatırımı ve hukuki düzenlemelerin payı da şüphesiz çok büyük” dedi.

Dönmez sözlerini şöyle tamamladı: “Ayrıca, İkinci gemimizin de Ocak sonu itibari ile Akdeniz’de olmasını bekliyoruz. Fatih gemimize bir kardeş daha gelmiş olacak. Onunla da yine hem Akdeniz hem Karadeniz’de sondajlarımıza devam edeceğiz. Türkiye’yi enerji teknolojilerinde merkez yapmaya kararlıyız. Yurt dışına enerji teknolojileri ihraç eden bir ülke olma yolunda hızla ilerliyoruz. Kamu özel sektör sivil toplum ve üniversite iş birliği ile bu hedeflerimize de inşallah kısa zamanda ulaşmış olacağız. Bu kapsamda DOSİDER üyelerinin ülkemize katkıları çok önemli. 1 milyar dolar ihracatla sizler ülkemizin hedeflerine ulaşmasında hayati bir öneme sahipsiniz, hayati bir yer tutuyorsunuz”.