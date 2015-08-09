İki bölge özel güvenlik bölgesi ilan edildi

Gaziantep Valiliği, Suriye sınırındaki iki bölgenin 15 gün süreyle özel güvenlik bölgesi ilan edilmesine karar verildiğini bildirdi.

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Valilikten yapılan açıklamada, son günlerde Suriye sınırında güvenlik durumunun desteklenmesi, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, olası tehdit ve tehlikelerin bertaraf edilmesi amacıyla, bazı bölgelerin 15 gün sureyle özel güvenlik bölgesi ilan edildiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Köprübaşı Hudut Karakolu ile Karkamış ilçesi arasında kalan bölge ve Karkamış ilçesi ile Türkyurdu Hudut Karakolu arasında kalan bölgelerde, 8 Ağustos 2015 Cumartesi günü saat 14.00ten başlayıp 22 Ağustos 2015 Cumartesi günü saat 14.00te bitecek şekilde 15 gün süreyle Valiliğimizce Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilmesine karar verilmiştir.

Açıklamada, karar gereği, özel güvenlik bölgesi ilan edilen yerlerde her türlü araç ve insan giriş-çıkışının gerektiğinde yasaklanması ile güvenlik önlemlerinin alınması işleminin, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce yapılacağı belirtildi.