Politika Haberleri  İhsan Özkes: Aynı ortamı solumaktan rahatsızlık duyuyorum haberi CHPnin müftü Milletvekili Özkes, istifasından geri adım atmadı. Özkes, Kişisel çıkarlarını parti ve ülke çıkarlarının önüne koyanlarla aynı...

Star - Ankara

Günlerdir istifası bilmeceye dönüşen CHPnin müftü vekillerinden İhsan Özkes, CHP yönetimini sert sözlerle eleştirdi. Özkes, CHPde bazı yöneticileri kişisel çıkarlarını parti ve ülke çıkarlarının önüne koymakla suçladı. Özkes, sorunlarının Üsküdar Belediye Başkanlığı için aday gösterilmesinin ardından başladığını belirterek şunları söyledi:

Yaşadıklarım çekilir değildi

“Adaylığım esnasında yaşadıklarım çekilir gibi değildi. Partinin büyümesine engel olan, az olsun bizim olsun anlayışı, günü kurtarmaya yönelik yönetim tarzıgibi konularda bir şeyleri daha net görme fırsatı buldum.”

İktidar umudu yok iması

“Heyecan duyulmayan, içe dönük mücadele ile yetinilen, kimi kişisel çıkarların parti ve ülke çıkarlarının önüne geçebildiği bir ortamı solumaktan ve her geçen gün iktidar umutlarının azaldığını görmekten rahatsızlık duyuyordum.”

SEÇİMDE, KONGRE HESABI YAPTILAR

Sorunun ‘CHPnin sırtından geçinenlerle olduğunu ifade eden İhsan Özkes, “Benim sorunum seçimlerde bile seçimler için çalışmayıp seçim sonrası olası kongre ve kurultay hesapları için çalışanlarladır. Ve bunlara kucak açan yöneticilerledir” ifadesini kullandı.