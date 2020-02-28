İdlib’de 33 Şehit: NATO Toplantısı ve İdlib’deki Son Gelişmeler

Suriye'deki iç savaşın en önemli noktalarından olan İdlib'de rejim saldırısı sonucu askerlerimiz şehit oldu

Suriye’deki iç savaş 2011 yılında başladı ve hala devam ediyor. Suriye’de yaşanan bu karışıklık ise başta sınır devleti olan Türkiye olmak üzere tüm dünya ülkelerini etkiledi. Esad hkümetine karşı başlayan savaşta, pek çok insan öldü. Bir o kadar kişi de ülkesini terk etmek zorunda kaldı. Artık mesele, Esad yanlıları ve karşıtları arasındaki savaşın çok ötesinde. Her biri kendi gündemlerine sahip olan çok sayıda örgüt ve ülke durumu çok daha karmaşıklaştırıyor ve savaşın uzamasına neden oluyor. İdlib ise Suriye iç savaşının kilit noktalarından biri. Suriye’nin kuzeybatısında, Türkiye sınırında yer alan İdlib eyaleti, hükümete karşı mücadele yürüten silahlı grupların elinde kalan son büyük yer. Bu nedenle de Suriye’deki iç savaşın üç önemli aktörü hükümet, Rusya ve Türkiye açısından İdlib’deki gelişmeler büyük önem taşıyor. İdlib vilayetinde çatışmalar devam ediyor. Bugün ise acı bir haber geldi. Suriye’deki iç savaşın en önemli noktalarından olan İdlib’de rejim saldırısı sonucu askerlerimiz şehit oldu. Haberi Hatay Valisi Rahmi Doğan duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Mayıs 2017’de Soçi’de yaptıkları görüşmede, harita üzerinde Suriye’deki dört noktada çatışmasızlık bölgelerinin kurulmasına karar vermişti



Bu yerlerden biri de İdlib’ti. Türkiye sınırında bulunan İdlib, çatışmaların merkezi konumunda ve Suriye’de hükümet karşıtı güçlerin elinde kalan son büyük yer. İdlib’in geri alınması halinde, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ve onu destekleyen Rusya, savaşın istedikleri gibi sonuçlanmasını büyük oranda sağlamış olacaklar.

2019’un ikinci yarısında İdlib’deki çatışmalar daha da arttı. Putin, Ağustos ayında Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından İdlib’deki “teröristlerin ortadan kaldırılması için” anlaşma sağladıklarını söyledi

Ancak Suriye hükümetinin Türk askerlerini şehit etmesi sonucu bölgede çatışmalar yeniden alevlendi ve Türk ordusu da Suriye hükümetine karşılık verdi

İdlib’de devam eden çatışmalardan acı haber geldi. İdlib’de rejim güçlerinin düzenlediği hava saldırısında 9 asker şehit oldu

İlk resmi açıklama Hatay Valisi Rahmi Doğan’dan geldi. Doğan 9 şehit olduğunu şu sözlerle duyurdu:



“İdlib’de rejim kuvvetleri tarafından TSK unsurları hava saldırısına uğramıştır. Bu saldırı sonucu 9 Mehmetçiğimiz şehit olmuştur”

Bölgede son haftalarda Rus hava kuvvetleri hava saldırıları düzenliyordu. Türk yetkililerden yapılan açıklamalarda saldırının ‘Suriye rejimi tarafından düzenlendiği’ bildirildi

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan öncülüğünde derhal bir güvenlik toplantısı düzenlendi. 6 saat süren toplantı sonrası açıklama yapılmadı



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, hükümetin atacağı adımları destekleyeceklerini söyledi ve “İdlib’de süratle kara ve hava operasyonu icra edilmelidir” dedi.

NATO ve ABD ise saldırıyı kınayıp gerilimin dindirilmesi çağrısında bulundu.

Hatay Valisi 00:30 sularında bir açıklama daha yaptı ve İdlib’deki şehitlerimizin sayısı 22’ye yükseldiği bildirildi

Reuters, üst düzey bir Türk yetkiliye dayandırdığı haberinde Türkiye’nin Suriyeli mültecilerin kara ya da deniz yoluyla Avrupa’ya geçişlerini durdurmama kararı aldığını duyurdu

Hatay Valisi Rahmi Doğan’ın yaptığı son açıklamaya göre İdlib’de Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensuplarına yönelik hava saldırısında şehit sayısının 33’e yükseldiğini bildirdi



Şehit sayısına ilişkin bilgi veren Doğan; “Esed rejim güçlerinin yapmış olduğu hava saldırısı sonucu TSK mensuplarımızdan 4 Mehmetçiğimiz tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştır. Yapılan hava saldırıları sonucu 33 Mehmetçiğimiz şehit olmuştur. Hastanelerdeki yaralı askerlerimizin hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Birazdan hastanede yaralılarımızı ziyaret edeceğiz. Sağlık mensuplarımız, hiçbir Mehmetçiğimizin hayati tehlikesinin olmadığını ifade ettiler.” şeklinde konuştu.

Öte yandan Savunma Bakanı Hulusi Akar, kuvvet komutanlarıyla birlikte Suriye sınırında Hatay Taktik Komuta Merkezi’nde, TSK’nın Suriye mevzilerini hedef alan operasyonunu sevk ve idare ediyor



Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye sınırında yaralı askerleri de ziyaret etti.

İdlib’te askerlerimizin şehit düştüğü saldırı ile ilgili Rusya’dan ilk açıklama geldi. Rusya Savunma Bakanlığı, Türkiye’nin, Türk askerlerinin İdlib’deki varlığıyla ilgili Moskova’yı bilgilendirmediğini söyledi



Rus Interfax ve Ria Novosti haber ajanslarının aktardığına göre Rusya Savunma Bakanlığı “Türkiye’den verilen bilgiye göre Türk askerleri o bölgede olmamalıydı. Rus savaş uçakları Türk birliklerin bulunduğu yere hava saldırısı düzenlemedi. İdlib’e düzenlenen hava saldırısında Suriyeli militanların arasındaki Türk askerleri vuruldu” dedi.

Son gelişmelere göre; NATO, İdlib’deki saldırının ardından Türkiye’nin talebi üzerine bugün olağanüstü toplanacak

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar İdlib’teki son durum hakkında açıklama yaptı. Rusya’nın saldırının ardından yaptığı açıklamaya yanıt veren Akar, şunları söyledi;



“Birliklerimizin bulunduğu yerler önceden Rusya Federasyonu’nun sahadaki yetkilileri ile koordine edilmesine rağmen bu saldırı gerçekleştirilmiş, ilk atışa müteakip bir kez daha uyarı yapılmasına rağmen maalesef saldırı devam etmiştir. Bu hava saldırıları sırasında ambulanslar dahi vurulmuştur. Ayrıca bu saldırı sırasında birliklerimizin etrafında hiçbir silahlı grubun da bulunmadığını burada belirtmek isterim. Hain saldırı sonrasında uçak, SİHA ve kara ateş destek vasıtalarımızla derhal 200’den fazla rejim hedefi ağır şekilde ateş altına alınmıştır. Bu atışlar sonucunda 5 helikopter, 23 tank, 10 zırhlı araç, 23 çeşitli cins ve çapta top ve obüs, 5 mühimmat kamyonu, bir SA-17, bir SA-22 hava savunma sistemi, 3 mühimmat deposu, 2 malzeme deposu, bir karargah binası ve 329 rejim askeri etkisiz hale getirilmiştir. Atışlarımız ve faaliyetlerimiz planlandığı şekilde devam etmektedir.”

Şehitlere rahmet, kederli ailelerine, TSK’ya ve asil millete başsağlığı, yaralı personele acil şifa dileyen Akar, “Bugüne kadar şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bundan sonra da bırakmayacağız. Operasyonlarımız Mehmetçiğe ve bölgedeki mazlumlara uzanan kanlı eller kırılana kadar devam edecektir” dedi.