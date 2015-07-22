İddia: Bombacıyla arkadaş

SURUÇta Amara Kültür Merkezinde canlı bomba saldırısını düzenleyenin kimliğine ulaşıldı. Emniyet birimleri, elde edilen delillerden yola çıkılarak saldırıyı Adıyaman nüfusuna kayıtlı Ş.A.Anın düzenlediğini değerlendiriyor....

SURUÇta Amara Kültür Merkezinde canlı bomba saldırısını düzenleyenin kimliğine ulaşıldı. Emniyet birimleri, elde edilen delillerden yola çıkılarak saldırıyı Adıyaman nüfusuna kayıtlı Ş.A.Anın düzenlediğini değerlendiriyor. Ş.A.A.nın, Diyarbakır HDP mitingindeki saldırıyı düzenleyen Orhan Gönderle aynı dönemde IŞİDe katıldığı ve birbirlerini tanıdıkları da ileri sürülüyor. Patlamanın ardından polis, olay yerinden çok sayıda delil topladı. Delillerin incelemesinin ardından bütünüyle parçalanmış bir erkek cesedine ait yarı kafatası ve bir kol bulundu. Bombanın etkisiyle parçalandığı değerlendirilen bu kişi üzerinde yoğunlaşan ekipler, bu kişinin Adıyaman nüfusuna kayıtlı 20 yaşındaki Ş.A.A., olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Cesede ait dokular, Diyarbakır ve Ankaraya gönderilirken, DNA karşılaştırması için Adıyamanda oturan ailesinden de doku örneği alındığı öğrenildi. Ş.A.A.nın nüfus kağıdının olay yerinde bulunduğu da iddia ediliyor.



Ş.A.A.nın, kardeşi Y.A. ile Ocak 2014te Adıyamandan ayrıldığı ve Suriyeye geçerek IŞİDe katıldığı öne sürülüyor. Ş.A.A.nın Diyarbakırdaki HDP mitingine bombalı saldırı düzenleyen Orhan Gönder ile aynı dönemde IŞİDe katıldığı ve birbirlerini tanıdıkları da iddia ediliyor. Saldırı günü Suruça geldiği belirlenen Ş.A.A.nın adres sorarak Amara Kültür Merkezine gittiği, polisin üç noktada görüntüsüne ulaştığı kaydedildi. Ş.A.A.nın bağlantıları, Türkiyeye ne zaman giriş yaptığı, nerede kaldığı sorularına cevap aranıyor. Emniyet birimleri, saldırıda kimliği belirlenemeyen bir erkek ve bir kadına ait ceset olduğunu belirttiler. Erkek cesedinin canlı bomba olarak tahmin edilen Ş.A.A. olduğu, kadının da ikinci bir canlı bomba olarak olay yerine gelmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Cesetten alınan DNA örneklerinin Adli Tıp Kurumu incelemesinin devam ettiği öğrenildi.



AYNI DÜZENEKLER



Suruç ile Diyarbakır saldırısı arasındaki bağlantı da incelenirken, her iki saldırıda da demir bilyelerle güçlendirilmiş TNT patlayıcı kullandığı belirlendi. Diyarbakırdaki bomba telefon bağlantılı düzenekle patlatılırken, benzer düzeneğin canlı bomba tarafından tetiklenerek kullanıldığı bildirildi. Toplanan deliller Ankara ve Diyarbakırdaki polis kriminal laboratuvarına gönderildi. Yapılan ilk değerlendirmede saldırının Diyarbakırdaki HDP mitingine yönelik saldırıyla bağlantılı olduğu, bombaların aynı düzenek ve malzemelerden hazırlandığı belirlendi.



ETKİYİ ARTTIRMAK İÇİN KULLANMIŞ



Olay yerinde yapılan incelemede biri patlamış, diğeri de patlamamış 2 el bombası da tespit edildi. Canlı bombanın, patlamanın etkisini artırmak için bilyelerle güçlendirdiği TNT patlayıcısını, el bombasının pimini çekerek ateşlediği belirtiliyor.