Hulusi Akar Türkiye'nin yeni Genelkurmay Başkanı

ANKARA

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlediği basın toplantısında Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararlarını açıkladı.

Kalın'ın verdiği bilgiye göre, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hulusi Akar yeni Genelkurmay Başkanıoldu.

Hava Kuvvetleri Komutanlığına, Muharip Hava Kuvveti ve Hava Füze Savunma Komutanı Orgeneral Abidin Ünal, Kara Kuvvetleri Komutanlığına, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, Jandarma Genel Komutanlığına, Ege Ordu Komutanı Orgeneral Galip Mendi getirildi.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu'nun görev süresi 1 yıl uzatıldı.

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk, Yüksek Askeri Şura üyesi oldu.

Harp Akademileri Komutanı Orgeneral Abdullah Recep, Ege Ordusu Komutanlığına getirildi.

Terfi sırasında bulunan albay, general ve amirallerin bir üst rütbeye yükseltildiğini, general ve amirallerin görev sürelerinin uzatıldığını belirten Kalın, emeklilik işlemleri ile Türk Silahlı Kuvvetlerini (TSK) ilgilendiren diğer konuların da görüşülerek, karara bağlandığını söyledi.

Kalın, YAŞ'ta alınan kararların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanarak, 30 Ağustos 2015'ten itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdiğini bildirdi.

Bir üst rütbeye yükselen general ve amiraller ile görev süreleri uzatılan general ve amirallerin yeni görevlerinin yüce millete, Türk Silahlı Kuvvetlerine ve ailelerine hayırlı olmasını dileyen Kalın, büyük bir özveri ve onurla görevini tamamlayarak 30 Ağustos'tan itibaren görevlerinden ayrılacak Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına fedakar ve özverili hizmetlerinden dolayı teşekkürlerini iletti.

Kalın, Türkiye Cumhuriyeti'nin güçlü ve kahraman ordusu TSK'ya görev süresi boyunca büyük hizmetler veren Orgeneral Necdet Özel'e ayrıca teşekkür ederek, bundan sonraki hayatında kendisi ve ailesine başarı ve mutluluklar diledi.

"Hiçbir gerekçesi yok, normal prosedür işledi"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, şunları kaydetti:

"Alınan kararlar çerçevesinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hulusi Akar Genelkurmay Başkanlığı'na, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak Kara Kuvvetleri Komutanlığına atanmıştır. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Recep Bülent Bostanoğlu'nun görev süresi bir yıl uzatılmıştır. Muharip Hava Kuvveti ve Hava Füze Savunma Komutanı Orgeneral Abidin Ünal Hava Kuvvetleri Komutanlığına, Ege Ordusu Komutanı Orgeneral Galip Mendi Jandarma Genel Komutanlığına, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk Yüksek Askeri Şura Üyeliğine, 3. Ordu Komutanı Orgeneral Ümit Dündar 1. Ordu Komutanlığına, Harp Akademileri Komutanı Orgeneral Abdullah Recep Ege Ordusu Komutanlığına, 30 Ağustos 2015'ten geçerli olmak üzere orgeneralliğe terfi ettirilen Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Korgeneral İsmail Serdar Savaş Üçüncü Ordu Komutanlığına, Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı Korgeneral İhsan Uyar Orgeneral rütbesiyle aynı göreve ve Donanma Komutanı Koramiral Veysel Kösele Oramiral rütbesine yükseltilerek, aynı göreve atanmışlardır."

YAŞ'ta alınan diğer kararların Genelkurmay Başkanlığınca açıklanacağını vurgulayan Kalın, atanan kişilerin TSK'ya, millete ve ülkeye hayırlı olmasını diledi.

Bir gazetecinin açıklamanın gecikmeli yapıldığını ve bunun bir gerekçesinin olup olmadığını sorması üzerine Kalın, "Hiçbir gerekçesi yok, normal prosedür işledi. Cumhurbaşkanımız kabullerini yaptı, görüşmelerini tamamladılar, biz de açıklamamızı yaptık" dedi.

Komutanların öz geçmişleri

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, 1972 yılında Kara Harp Okulundan ve 1973 yılında Piyade Okulundan mezun oldu.

1980 yılına kadar Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı çeşitli birliklerde takım komutanlığı yapan Akar, 1982 yılında Kara Harp Akademisinden mezun olmuş, ardından kurmay subay olarak, 7. Piyade alayında bölük komutanlığı, 12. Piyade Tümen Komutanlığında Lojistik Şube Müdürlüğü, Genelkurmay Genel Sekreterliğinde Plan Subaylığı, Kara Harp Akademisinde öğretim üyeliği, Güney Avrupa Müttefik Kuvvetleri Karargahı İstihbarat Başkanlığında İstihbarat Subaylığı, Kara Kuvvetleri İstihbarat Başkanlığında İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kara Kuvvetleri Komutanı Özel Kalem Müdürlüğü,Genelkurmay Başkanı Özel Kalem Müdürlüğü ve Bosna-Hersek'te Türk Görev Kuvveti Komutanlığı görevlerini yürüttü.

1998 yılında Tuğgeneralliğe terfi eden Akar, Tuğgeneral rütbesiyle 51. İç Güvenlik Piyade Tugay Komutanlığı ve Güney Avrupa Müttefik Kuvvetleri Karargahı Plan Prensipler Başkanlığı görevlerinde bulundu. 2002'de Tümgeneralliğe terfi eden Akar, bu rütbeyle Kara Harp Okulu Komutanlığı ve Kara Harp Akademisi Komutanlığı görevlerini yürüttü. 2007'de Korgeneralliğe terfi eden Akar, Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığı ve 3. Kolordu Komutanlığı görevlerinde bulunduktan sonra 2011'de Orgeneralliğe yükseldi.

Orgeneral rütbesiyle Genelkurmay 2. Başkanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevlerini yürüten Akar Genelkurmay Başkanı oldu.

Şule Akar ile evli Akar'ın 2 çocuğu var.

Kara Kuvvetleri Komutanı

Orgeneral Salih Zeki Çolak, 1954'te Trabzon'da doğdu.

Kara Harp Okulu'ndan 1974'te, Topçu ve Füze Okulundan 1975'te mezun olan Çolak, 1986'ya kadar Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı çeşitli birliklerde takım komutanlığı, batarya subaylığı ve batarya komutanlığı yaptı. Çolak, 1988'de Kara Harp Akademisini bitirdi. Kurmay subay olarak 4. Piyade Tümen Komutanlığında Harekat ve Eğitim Şube Müdürlüğü, 49. Piyade alayında Tabur Komutanlığı, Genelkurmay Mali Plan Program Daire Başkanlığında program subaylığı, Batı Avrupa Birliğinde Türkiye Askeri Temsilciliği ve Kurmay Başkanlığı, 108. Topçu Alay Komutanlığı ve Genelkurmay Genel Sekreterliğinde Basın Yayın Halkla İlişkiler ve Tanıtım Daire Başkanlığı görevlerini yürüttü.

2001'de tuğgeneralliğe terfi eden Çolak, bu rütbeyle Kara Kuvvetleri Tayin Daire Başkanlığı ve 19. Piyade Tugay Komutanlığı görevlerinde bulundu. 2005'te tümgeneralliğe yükselen Çolak, Kara Kuvvetleri Personel Başkanlığı, Genelkurmay Genel Sekreterliği ve Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı görevlerini yürüttü. 2009'da korgeneralliğe terfi eden Çolak, korgeneral rütbesiyle 7'nci Kolordu Komutanlığı ve Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanlığı görevlerinde bulunduktan sonra, 2013 yılında orgeneralliğe yükseldi.

Orgeneral rütbesiyle Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanlığı görevine getirilen Çolak, 2014 yılında 1. Ordu Komutanlığı'na atandı.

Orgeneral Çolak, evli ve iki çocuk babası.

Hava Kuvvetleri Komutanı

Orgeneral Abidin Ünal, 1953 yılında Kayseri'de doğdu. 1975 yılında Hava Harp Okulundan, 1977 yılında uçuş okulundan mezun olan Ünal, 1982 yılına kadar Hava Kuvvetlerine bağlı filolarda kol uçuculuğu yapan Orgeneral Ünal, 1984 yılında Hava Harp Akademisinden mezun oldu.

Ardından kurmay subay olarak Hava Harp Okulu Öğrenci Bölük Komutanlığı, 4'üncü Ana Jet Üs Komutanlığında Kol Uçuculuğu ve 142'nci Filo Kol Komutanlığı, Milli Savunma Bakanlığında F-16 Sistem Yönetim Dairesinde Program Yönetim Subaylığı görevlerini yürüten Ünal, 6'ncı Ana Jet Üs Komutanlığında 162'nci filo harekat subaylığı ve eğitim kısım amirliği, 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığında 192'nci Filo Komutanlığı, Genelkurmay Savunma Uluslararası Güvenlik İşbirliği Dairesinde proje subaylığı, Avrupa Silahsızlanma Konferansı Türkiye Daimi Temsilciliğinde (Viyana-Avusturya) askeri danışmanlık ve 5'inci Ana Jet Üs Harekat Komutanlığı görevlerinde de bulundu.

2000 yılında tuğgeneralliğe terfi eden Ünal, tuğgeneral rütbesiyle Genelkurmay Bilimsel Karar Destek Merkezi Başkanlığı, 5'inci Ana Jet Üs Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Proje Yönetim Daire Başkanlığı görevlerini yaptı.

Ünal, 2004 yılında tümgeneralliğe terfi etti ve bu rütbe ile Hava Kuvvetleri Plan Prensipler Başkanlığı ve Hava Harp Okulu Komutanlığı görevlerini yürüttü.

2008 yılında korgeneralliğe terfi eden Ünal, korgeneral rütbesiyle Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt ve Denetleme Başkanlığı, Hava Kuvvetleri Kurmay Başkanlığı, 1'inci Hava Kuvveti ve 6'ncı Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi (CAOC) Komutanlığı görevlerinde bulunduktan sonra 2014 yılında orgeneralliğe terfi etti, orgeneral rütbesiyle Muharip Hava Kuvveti ve Hava Füze Savunma Komutanlığı görevini yürüttü.

İngilizce bilen Orgeneral Ünal, Naile Ünal ile evli ve bir çocuk sahibi.

Jandarma Genel Komutanı

Orgeneral Galip Mendi, 1951'de Ankara'da doğdu.

Kara Harp Okulu'ndan 1970'de, Piyade Okulundan 1971'de mezun olan Mendi, 1985 yılında Kara Harp Akademisini bitirdi.

1998'de tuğgeneralliğe, 2003'te tümgeneralliğe, 2007'de korgeneralliğe terfi eden Mendi, bu rütbeyle Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanlığında Muharebe Hizmet Destek Eğitim Komutanlığı ve Eğitim Kolordu Komutanlığı ile 8'inci Kolordu Komutanlığı görevlerinde bulunduktan sonra, 2012'de orgeneral oldu.

2014'te Ege Ordu Komutanlığı görevine atanan Orgeneral Mendi, evli ve iki çocuk babası.

1. Ordu Komutanı

Orgeneral Ümit Dündar, 1955 yılında Manisa'da doğdu. 1975 yılında Kara Harp Okulundan, 1976 yılında İstihkam Okulundan mezun oldu.

1983 yılına kadar Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı istihkam birliklerinde takım ve bölük komutanlığı ile mal saymanlığı görevlerini yapan Dündar, 1985 yılında Kara Harp Akademisinden mezun oldu.

Ardından kurmay subay olarak 4'üncü Zırhlı Tugay Komutanlığında Mekanize Piyade Bölük Komutanlığı ve Lojistik Şube Müdürlüğü, Kara Kuvvetleri Genel Sekreterliğinde plan subaylığı, Genelkurmay Strateji ve Kuvvet Planlama Dairesinde plan ve program subaylığı yapan Dündar, 41'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında Piyade Tabur Komutanlığı, Londra Kara Ataşeliği, 3'üncü Ordu Harekat Başkanlığında Plan ve Harekat Şube Müdürlüğü ve 1'inci Mekanize Piyade Tugayında 5'inci Hudut Alay Komutanlığı görevlerini yürüttü.

2001 yılında tuğgeneralliğe terfi eden Dündar, tuğgeneral rütbesi ile Milli Savunma Bakanlığı İnşaat Emlak ve Nato Enfrastrüktür Dairesi Başkanlığı ile 28'inci Barış Gücü Tugay Komutanlığı görevlerinde bulundu.

Orgeneral Dündar, 2005 yılında tümgeneralliğe terfi etti, tümgeneral rütbesi ile Genelkurmay İstihkam Daire Başkanlığı ile İstihkam Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı görevlerini yürüttü.

2009 yılında korgeneralliğe terfi eden Dündar bu rütbe ile 5'inci Kolordu Komutanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarlığı görevlerinde bulunduktan sonra, 2013 yılında orgeneralliğe terfi etti ve orgeneral rütbesi ile 3'üncü Ordu Komutanlığı görevine getirildi.

İngilizce bilen Orgeneral Dündar, Saadet Tülay Dündar ile evli ve iki çocuk sahibi.

32 general ve amiral bir üst rütbeye terfi etti

30 Ağustos 2015'ten geçerli olmak üzere, 32 general ve amiral bir üst rütbeye, 50 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi. 34 general ve amiralin görev süresi 1 yıl uzatıldı.

Rütbe bekleme süresini dolduran 33 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos'tan itibaren, 1 general ise yaş haddini doldurduğu için 1 Eylül'den itibaren emekli olacak.

Açıklamada, bir üst rütbeye yükselen general ve amiraller ile görev süreleri 1 yıl uzatılan general ve amirallerin yeni rütbe ve görevlerinin hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulunuldu. Ayrıca, büyük bir özveri ve onurla görev sürelerini tamamlayarak 30 Ağustos-1 Eylül 2015 tarihlerinden itibaren TSK'dan ayrılacak olanlara fedakar ve özverili hizmetlerinden dolayı teşekkür edildi.

Bir üst rütbeye yükseltilen general ve amiraller

"Kara Kuvvetleri Komutanlığında orgeneralliğe yükseltilen korgeneraller; İsmail Serdar Savaş, İhsan Uyar,

Korgeneralliğe yükseltilen tümgeneraller, Satı Bahadır Köse, Uğur Tarçın, Metin Gürak, Mustafa Özsoy, İlyan Bozkurt, İsmail Metin Temel,

Tümgeneralliğe yükseltilen tuğgeneraller, Erhan Uzun, Mehmet Göktan, Mehmet Dişli, Mustafa İlter, Kemal Yeni, Hasan Nevzat Taşdeler, Hakan Atınç, Asım Kocaoğlu, Kemal Başak,

Tuğgeneralliğe yükseltilen albaylar, Ali Kalyoncu, İbrahim Lütfi Nuhoğlu, Ekrem Çağlar, Salih Kırhan, Ünsal Coşkun, Ali Rıza Çağlar, Cihat Erdoğan, Adem Boduroğlu, Ahmet Şimşek, Yunus Kotaman, Levent Ergün, Mesut Savaş, Kerim Acar, Mücahit Tamer, Arif Settar Afşar, Alpaslan Çetin, Ersin Yıldırım, Uğur Şahin, Mehmet Nail Yiğit, Murat Yaygın, Yüksel Gönültaş, Kazım Dalkıran, Engin Durak, Murat Soysal, Osman Nadir Saylam, Göksel Sevindik

Deniz Kuvvetleri Komutanlığında oramiralliğe yükseltilen koramiral, Veysel Kösele

Koramiralliğe yükseltilen tümamiral, Adnan Özbal

Tümamiralliğe yükseltilen tuğamiraller, Sinan Azmi Tosun, Mustafa Zeki Uğurlu, Hasan Nihat Doğan, Ahmet Çakır,

Tuğamiralliğe yükseltilen albaylar, Murat Şirzai, Ayhan Bay, Ali Suat Aktürk, Mustafa Sözer, Yalçın Payal, Erdal Ergün, İbrahim Özdem Koçer, Ömer Mesut Ak, Aydın Eken

Hava Kuvvetleri Komutanlığında Korgeneralliğe yükseltilen tümgeneraller, Ziya Cemal Kadıoğlu, Yılmaz Özkaya,

Tümgeneralliğe yükseltilen tuğgeneraller, Suat Murat Semiz, Şaban Umut, Serdar Gülbaş, Ahmet Cural

Tuğgeneralliğe yükseltilen albaylar, Yavuz Çelik, Dursun Pak, Fikri Özgür, Ersin Eser, Rafet Dalkıran, Necip Yılmaz, Murat Yalçınel, Aydın Gündüz, Ersal Ölmez,

Jandarma Genel Komutanlığında korgenaralliğe yükseltilen tümgeneral, Ata Kalkan

Tümgeneralliğe yükseltilen tuğgeneraller, Musa Çitil, Güray Alpar,

Tuğgeneralliğe yükseltilen albaylar, Veli Turan, Tanju Selçuk Yücel, Ahmet Hacıoğlu, Adnan Arslan,

Gülhane Askeri Tıp Akademisinde tuğgeneralliğe yükseltilen albaylar, Fatih Mehmet Mutlu, Mutlu Sağlam,

Görev süresi uzatılan general ve amiraller

Kara Kuvvetleri Komutanlığında görev süresi 1 yıl uzatılan korgeneraller, Tahir Bekiroğlu ve Yıldırım Güvenç,

Tümgeneraller, Şenol Alparslan, Yavuz Türkgenci, Tayyar Süngü, Erdoğan Akyol, Mete Salt, Ali Doğan İnce,

Tuğgeneraller, Rıza Çağatay Erdoğan, Mehmet Şükrü Eken, Mehmet Topçu, Halil Erkek, Orhan Gündüz, Mehmet Karadayı ,Celalettin Bacanlı, Gürsel Yüz, Necdet Tuna ve Mesut Bedri Usta,

Deniz Kuvvetleri Komutanlığında tuğamiraller, Ömer Faruk Harmancık, Hasan Doğan, Ali Murat Dede, Muhittin Elgin ve Hayrettin İmren'in,

Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki tümgeneraller Muhittin Fatih Sert,

Tuğgeneraller, Göksel Kahya, Uğur Buldu ve İhsan Özdamar,

Jandarma Genel Komutanlığında Korgeneral İbrahim Yaşar,

Tümgeneraller, Ali Lapanta, Arif Çetin

Tuğgeneral Hacı İlbaş

Gülhane Askeri Tıp Akademisinde tuğgeneraller Yusuf Peker, Ufuk Demirkılıç ve Sait Bağcı."