Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Anadolu Ajansı Editör Masası'nın konuğu oldu.

Doğu Akdeniz ve Ege'de Yunanistan ile yaşanan gerilimlerle ilgili konuşan Akar, "Komşumuzun her türlü provokasyondan uzak durmasını bekliyoruz" dedi.

Akar, 'Ege'de 12 mil tartışması'yla ilgili şunları söyledi:

"Türkiye'nin hak ve menfaatlerine aykırı karar alınırsa buna karşı gerekli tedbirleri alırız.

Anlaşmalara aykırı, uluslararası hukuka aykırı, iyi komşuluk ilişkilerine aykırı bir karar aldıkları takdirde de buna karşı ne yapacağımız açık ve net, tutumumuz bellidir. Her türlü tedbirimiz vardır. Bu konuda hiçbir şekilde hiçbir oldubittiye müsaade etmeyeceğimizi herkesin bilmesini istiyorum.

Biz ordumuzun, Silahlı Kuvvetlerimizin öncelikle caydırıcı olması konusunda gayretlerimizi sürdürüyoruz. Herhangi bir şekilde bir sıcak çatışmaya dönüşmeden, meselelerin görüşmeler yoluyla, barış yöntemleriyle çözülmesinden yanayız."

BARBAROS HAYREDDİN'E TACİZ

"Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yer almadığı hiçbir projenin bu bölgede başarılı olmasının, yaşamasının imkan ve ihtimali yok" diyen Akar, şöyle devam etti:

(Barbaros Hayrettin Paşa gemisinin Doğu Akdeniz'deki arama çalışmaları ve Yunan gemisinin tacizi) Uluslararası hukuka uygun şekilde bir çalışma yapacaktı gemimiz ve bunu bildirdik. Ancak komşumuzun savaş gemisi tarafından taciz edildi ve biz gerekli tedbirleri aldık. Gemimiz çalışmalarını sürdürmektedir. Savaş gemilerimiz de orada tacize izin vermeyeceğiz. Kaynakların adilane şekilde paylaşımından yanayız.

Bir husus daha var. 2001'de Sevilla Ünirversitesi'nin yaptğı bir çalışma var ve komşumuz bu akademik çalışmayı siyasi bir metne dönüştürmek istiyor. Sadece kırmızı bölümerin Türkiye'nin kullanımına yeşil bölümerin de kendilerine ait olduğu iddiasının peşindeler. Bunu kabul etmemiz mümkün değil ve bunu muhataplarımıza ifade ettik."

BEDELLİ ASKERLİK

(Bedelli askerlik) "Şu ana kadar 672 bin 306 gencimiz internet üzerinden, elektronik postayla müracaatlarını gerçekleştirdi."

İDLİB'DEKİ SÜREÇ

"Cumartesi günü Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile bu ve diğer konuları daha teferruatlı görüşme imkanı bulacağız ve dolayısıyla buradaki çalışmalarımızın daha başarılı şekilde sürmesini bekliyoruz.



Cumartesi günü Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile bu ve diğer konuları daha teferruatlı görüşme imkanı bulacağız ve dolayısıyla buradaki çalışmalarımızın daha başarılı şekilde sürmesini bekliyoruz.

İdlib'de 15-20 kilometrelik koridorda, ağır silahlar ve radikal unsurların büyük bölümü çekildi. Ateşkes ihlalleri yüzde 90 oranında azaldı.

Fırat Kalkanı Harekatı'nda 2 bin kilometreye varan alanı teröristlerden temizledik, 3 bin radikal DEAŞ teröristi orada etkisiz hale getirildi.

(Münbiç) Eğitim sürecinin tamamlanmasını müteakip birkaç günlük hazırlıktan sonra müşterek birleşik devriyenin başlayacağını söyleyebilirim.

Türk-Amerikan askeri unsurlarının birlikte yapacakları birleşik devriye faaliyetinin başlaması söz konusu. Bunun için ön hazırlık gerekiyor, eğitim süreci gerekiyor. Bu eğitim de 9 Ekim’de başladı. Bu süreç şu anda Gaziantep’te devam etmekte."