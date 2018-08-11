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“Hükümetin yanındayız”

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“Hükümetin yanındayız”
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dövizde yaşanan artış ve ABD ile gerginlikler konusunda açıklamada bulundu. Akşener, "Hükümetimiz ve milletimiz adına hükümetimizin yanındayız" dedi

Ekonomideki son gelişmelere değinen Akşener “Ülkemiz ve milletimiz adına hükümetin yanındayız. Bu ekonomik gidişat için özellikle her grupla istişare ederek bir yol haritasını milletimiz  adına çizmemiz gerekmektedir. Türkiye Cumhuriyeti aile şirketiniz değil. Ekonomik tabloyu bozarken yalnızdınız çözüm için  birlikte hareket etmeye hazırız. Merkez Bankası'na müdahale etmekten vazgeçin” dedi.

Akşener’in açıklaması şöyle;

“Türkiye'nin bir süredir yaşadığı ve bu sabah itibarıyla da tekrarlanan piyasa hareketleri, ülkemiz için hayati riskler üretmeye başlamıştır. Dış etkilerin varlığını bilmekle birlikte, aylardır uyardığımız gibi, yanlış ekonomi yönetimi ve israfın bir sonucu olarak, ekonomide ve  dövizde kelimenin tam anlamıyla bir patlama yaşanmıştır. Sebepleri biliyoruz. Uzun zamandır da konuşuyor, hükümeti ve milletimizi uyarıyoruz. Ancak gün, bu ekonomik tabloyu iç siyaset malzemesi yapma günü değildir. Hepimiz aynı gemideyiz.. Geminin adı Türkiye Cumhuriyeti. Dünü ve bugünü yarın konuşmak üzere, sayın Cumhurbaşkanı'na çağrıda bulunuyoruz;
Gelin,  etrafınızı saran ve sizi sürekli yanıltan o ekonomi kurmaylarından bir an önce kurtulun. Ekonomi yönetimini damat tahakkümünden kurtarın. İlk adım olarak, özellikle uluslararası sermaye ve piyasalarda güven tazeleyecek bu adımı atın. Ülkemizden hızla ve apar topar kaçmaya başlayan yabancı yatırımcıya güven verecek adımlar atın. Unutmayın ki sermaye kendini güvende hissettiği limana yanaşır. Bu güveni tesis etmek de, demokrasi, hukuk ve mülkiyet hakkı ile ilgili günün şartlarına ve evrensel değerlere uygun adımlarla mümkündür.”

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