“Hiçbir virüs bizim tedbirlerimizden daha güçlü değil”

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de tespit edilen ilk corona virüsü vakasına değindi ve “Türkiye bu sıkıntıyı herhangi bir kayıp vermeden atlatacaktır. Hiçbir virüs bizim tedbirlerimizden daha güçlü değildir” dedi

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP grup toplantısında Türkiye'de tespit edilen ilk corona virüsü vakasına değindi.

Erdoğan corona virüsü ile ilgili şunları söyledi:

“Avrupa'dan gelen bir vatandaşımızda yapılan tetkikler sonucunda korona virüs tespit edildi. Genel sağlık durumu iyi olan bu vatandaşımızın tedavisi sürüyor. Ailesi ve yakın çevresi de şu anda izlemeye alınmış durumda. Tüm dünyayı kasıp kavuran bu hastalığı ülkemize sirayet etmemesi için gereken her türlü önlemi vakitlice aldık.

Ancak biz hangi tedbiri alırsak alalım yakın çevremizde bu kadar yaygınlaşmış bir virüsten tamamen korunmak mümkün olamadı. Ülkemizdeki vaka Avrupa kaynaklı şimdilik tek bir örnekten ibarettir.

Vatandaşlarımızdan ricam sağlık personellerinin ikazlarına uymalarıdır. Bu virüsten korunmanın ilk şartı temizliktir. Geçtiğimiz Cuma gününden beri tokalaşmayı kesip uzaktan selamlaşma yöntemine geçerek bu çerçevede üzerimize düşenleri yerine getirmenin gayreti içindeyiz. Sadece Türkiye'de değil yurt dışında da. Türkiye bu sıkıntıyı herhangi bir kayıp vermeden atlatacaktır. Hiçbir virüs bizim tedbirlerimizden daha güçlü değildir.”