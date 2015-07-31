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HDP'li Figen Yüksekdağ hakkında soruşturma!

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Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ hakkında "Sırtımızı YPJ'ye, YPG'ye ve PYD'ye yaslıyoruz" sözlerinden dolayı soruşturma başlattığı bildirildi. Alınan bilgiye göre,...

HDP'li Figen Yüksekdağ hakkında soruşturma!
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Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ hakkında "Sırtımızı YPJ'ye, YPG'ye ve PYD'ye yaslıyoruz" sözlerinden dolayı soruşturma başlattığı bildirildi.

Alınan bilgiye göre, Başsavcılık, Yüksekdağ'ın 19 Temmuz'da Kobani'deki (Ayn el Arap) temaslarının ardından geldiği Suruç ilçesinde katıldığı programda yaptığı, "Biz sırtımızı YPJ'ye, YPG'ye ve PYD'ye yaslıyoruz, bunu söylemekte ve savunmakta hiçbir sakınca görmüyoruz" konuşmasından dolayı soruşturma başlattı.

Başsavcılık, "terör örgütünün propagandasını yapmak" suçundan başlattığı soruşturmada Yüksekdağ'ın üzerine atılı suçun yasal unsurlarının oluştuğuna karar verirse, Anayasanın 83. maddesine istinaden, "Dokunulmazlığının kaldırılması" talebinde bulunacak.

Hazırlanacak fezleke, TBMM Başkanlığına sunulmak üzere Adalet Bakanlığına gönderilecek.

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