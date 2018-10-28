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HDP'li Eski Vekilden Donarak Şehit Düşen Askerlerimiz İçin Hain sözler

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HDP Van eski milletvekili Lezgin Botan, Tunceli'de donarak şehit olan 2 askerimizle ilgili haddini aşan bir paylaşımda bulundu. Botan, "Bu fotoğraf, 'Kürtleri bitireceğim' diye Kürtlere savaş açan Saray Rejiminin yenilgi fotoğrafıdır. Kürdistan'a sefer olur ama muzaffer olunmaz." ifadelerini kullandı.

HDP'li Eski Vekilden Donarak Şehit Düşen Askerlerimiz İçin Hain sözler
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HDP Van eski milletvekili Lezgin BotanTunceli'de kötü hava şartları nedeniyle şehit olan 2 askerimizle ilgili haddini aşan bir paylaşımda bulundu.Terör propagandası yapan Botan sosyal medya hesabı Twitter'da, "Kürtleri bitireceğim' diye Kürtlere savaş açan Saray Rejiminin yenilgi fotoğrafıdır. Kürdistan'a sefer olur ama muzaffer olunmaz." ifadesini kullandı. Botan'ın bu paylaşımı büyük tepki çekti.

HDP'Lİ VEKİL'İN PAYLAŞIMI BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Türkiye Tunceli'nin Nazımiye ilçesi Sarıbudak Mahallesi bölgesinde sürdürülen terör operasyonundan gelen haber ile üzülürken HDP'li eski vekil Lezgin Botan skandal bir paylaşıma imza attı.

"KÜRDİSTAN'A SEFER OLUR AMA MUZAFFER OLUNMAZ"

HDP'li vekil Botan, donarak şehit olan askerlerin fotoğraflarını paylaşarak, "Bu fotoğraf, 'Kürtleri bitireceğim' diye Kürtlere savaş açan Saray Rejiminin yenilgi fotoğrafıdır. Kürdistan'a sefer olur ama muzaffer olunmaz! Tek Adam Rejimini tahkim etmek için yoksul halk çocuklarını Kürdistan Dağlarına süren Derin Devlet Koalisyonu dağılmak üzere..." diye yazdı.

İşte Lezgin Botan'ın o paylaşımı:

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