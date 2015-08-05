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HDP Eş Genel Başkanı Yüksekdağ hakkında fezleke

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Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı, 19 Temmuzda Kobanideki (Ayn el Arap) temaslarının ardından Suruç ilçesinde katıldığı programda, Biz sırtımızı YPJye, YPGye ve PYDye yaslıyoruz, bunu söylemekte ve savunmakta hiçbir sakınca görmüyoruz...

HDP Eş Genel Başkanı Yüksekdağ hakkında fezleke
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Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı, 19 Temmuzda Kobanideki (Ayn el Arap) temaslarının ardından Suruç ilçesinde katıldığı programda, Biz sırtımızı YPJye, YPGye ve PYDye yaslıyoruz, bunu söylemekte ve savunmakta hiçbir sakınca görmüyoruz sözlerinden dolayı soruşturma başlattığı Yüksekdağ hakkında fezleke hazırladı.

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Fezlekede, Anayasanın 83. maddesine istinaden Dokunulmazlığının kaldırılması istenilen Yüksekdağın konuşmasında terör örgütünün propagandasını yaptığı vurgulandı.

Fezleke, TBMM Başkanlığına sunulmak üzere adalet bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğüne gönderildi.

AA

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