HDP Eş Genel Başkanı Yüksekdağ hakkında fezleke

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı, 19 Temmuzda Kobanideki (Ayn el Arap) temaslarının ardından Suruç ilçesinde katıldığı programda, Biz sırtımızı YPJye, YPGye ve PYDye yaslıyoruz, bunu söylemekte ve savunmakta hiçbir sakınca görmüyoruz...

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı, 19 Temmuzda Kobanideki (Ayn el Arap) temaslarının ardından Suruç ilçesinde katıldığı programda, Biz sırtımızı YPJye, YPGye ve PYDye yaslıyoruz, bunu söylemekte ve savunmakta hiçbir sakınca görmüyoruz sözlerinden dolayı soruşturma başlattığı Yüksekdağ hakkında fezleke hazırladı. İlgili HaberFigen Yüksekdağ hakkında soruşturma başlatıldı Fezlekede, Anayasanın 83. maddesine istinaden Dokunulmazlığının kaldırılması istenilen Yüksekdağın konuşmasında terör örgütünün propagandasını yaptığı vurgulandı. Fezleke, TBMM Başkanlığına sunulmak üzere adalet bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğüne gönderildi. AA