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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan enflasyon açıklaması

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Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, enflasyonun tek haneye indirilmesi için gerekli adımların atılacağını söyledi. Mali disiplinden taviz verilmeyeceğini söyleyen Albayrak, "Merkez Bankası piyasa koşulları neyi gerektiriyorsa onu yapacak" diye konuştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan enflasyon açıklaması
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan ekonomi gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Albayrak'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Enflasyonun en kısa sürede önce tek haneye, ardından hedefimize gerilemesi için adımlarımızı atacağız. 

"MERKEZ BANKASI BAĞIMSIZ VE ÇOK DAHA ETKİN OLACAK"

Hiç olmadığı kadar etkin bir Merkez Bankası, yeni dönem politikalarımızın temel hedefleri arasında yer alacak. Merkez Bankasının bağımsızlığının ve karar alma mekanizmalarının spekülasyonlara konu edilmesi kabul edilmez.

Merkez Bankası bağımsız bir kuruluş olarak piyasa koşulları neyi gerektiriyorsa onu yapacak. Mali disiplinden taviz verilmeyecek.

Politikalarımız, bütçe disiplinini, tek haneli enflasyonu ve yapısal reformları önceleyerek, Türkiye ekonomisinin istikrarlı ve sürdürülebilir bir büyüme hedefi çerçevesinde şekillenecek.

YAPISAL REFORM VURGUSU

Politikalarımız, bütçe disiplinini, tek haneli enflasyonu ve yapısal reformları önceleyerek, Türkiye ekonomisinin istikrarlı ve sürdürülebilir bir büyüme hedefi çerçevesinde şekillenecek.

Yapısal dönüşümleri sağlayacak, bütüncül bir yaklaşımı ve güçlü bir makroekonomik perspektifi olan OVP’yi açıklayacağız.

"YABANCI YATIRIMCI İLGİSİ ARTACAK"

Yeni dönemde ekonomi politikalarının uyumu en üst düzeyde olacak, alınan kararlar hızla hayata geçirilecektir. Gerek firmalarımızın gerekse finans sektörümüzün koordinasyonu ile bu süreçte yerli ve yabancı yatırımcıların ekonomimize ilgisinin daha da artacağını göreceğiz."

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