Harun Tan ve Ebru Şallı'nın oğulları Pars önceki gece tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

Harun Tan ve Ebru Şallı oğulları Pars'ı kaybetti. Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre Pars, önceki gece tedavi gördüğü hastane hayatını kaybetti. Ebru Şallı ve Harun Tan gündemde en çok konuşulan isimler arasında yer aldı. Ünlü arkadaşları ve sosyal medyadan Ebru Şallı ve Harun Tan'a başsağlığı mesajları yağdı..

HARUN TAN KİMDİR?

Harun Tan, 25 Eylül 1965 tarihinde dünyaya geldi. Tam ismi Nuri Harun Tan’dır. YKM Mağazalarının kurucusu ve sahibi Safvet Oral Tan’ın oğludur. Harun Tan, lise eğitimini Şişli Terakki Lisesi’nde gördü. Ardından, Marmara Üniversitesi’nde üniversite eğitimini tamamladı. Çalışma hayatının yanı sıra yoga eğitmenliği de yapıyor. Harun Tan'ın Ebru Şallı ile 2002 yılında gerçekleştirdiği evliliği, 2013 yılında sona erdi.

HARUN TAN VE EBRU ŞALLI'NIN OĞLUNUN HASTALIĞI NEDİR?

Harun Tan ve Ebru Şallı oğulları Pars'ın hastalığı lenfoma hastalığıydı. Ebru Şallı, geçen yıl lenfoma hastalığına yakalanan 8 yaşındaki oğlunun yaşadığı süreçi şöyle anlatmıştı: “Pars’ı halsizlik ve kemik ağrıları nedeniyle doktora götürdük. Yapılan tetkiklerin hemen ardından tedavi süreci başladı. Hastalık nedeniyle Pars’ın eğitimine de ara verdik. Son bir yıldır ailece hastalıkla mücadele ediyoruz."

