Haluk Koç açıklama yaptı

Başbakan Ahmet Davutoğlu ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasında yapılan görüşmeden sonra açıklama yapılmayacağının bildirilmesine rağmen daha sonra her iki parti adına görüşmelerei sürdüren heyetlerin başkanları...

Başbakan Ahmet Davutoğlu ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasında yapılan görüşmeden sonra açıklama yapılmayacağının bildirilmesine rağmen daha sonra her iki parti adına görüşmelerei sürdüren heyetlerin başkanları Haluk Koç ile Ömer Çelik, düzenledikleri basın açıklaması ile bilgi verdi.



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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile Başbakan ve Ak Parti Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu arasında gerçekleşen ve yaklaşık 4 saat 20 dakika süren koalisyon görüşmesinin ardından CHP Parti Sözcüsü Haluk Koç, CHP Genel Merkezinde açıklama yaptı. Koç, iki parti arasındaki ön görüşme sürecinin zor ve zahmetli olduğunu belirterek şunları söyledi:



Bir demokrasinin olgunluğu milli iradenin yansıtıldığı genel seçim üzerine demokrasinin esasları doğrultusunda, siyaset kurumunun gerekli analizleri yaptıktan sonra durumun gerektirdiği çözümleri aramaktan geçer. 7 Haziran sonrası yeni hükümeti kurma görevi alan Ahmet Davutoğlu, 13 Temmuzda CHPyi ve ardından diğer 2 partiyi ziyaret etmişti.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sürecin başından itibaren sorumluluk üstlenme beyanı ve kişi ve parti çıkarlarını öncelemenden CHPnin pozisyonunu ülke menfaatlerinin yanında yer almak olarka tarif etmiştim. Uzun ve zahmetli bir ön görüşme süreci yaşadık. 5 ayrı toplantı tertip edildi. Ve burada önemli olan 2 ayrı siyaset damarının, ülkemizin bugün karşı karşıya kaldığı sorunlar karsşısında birlikte bir koalisyon kurup kuramayacakları olarak özetleyebiliriz. Tabiki zorlukları olan bir süreç ama ülkenin menfaatleri ön plana alındığında bir çok uzlaşılan konunun öne çıktığı bir gerçek. Burada amacımızıın yapıcı, sonuç alıcı ve bugün yaşadığımız çok boyutlu sorunların aşılmasına katkı sunacak bir koalisyon sorumluluğun oluşmasını kolaylaştırmak olduğunu belirtmek istiyorum.



SAMİMİ BİR ŞEKİLDE DÜŞÜNCELERİNİ İFADE ETTİLER



Koç, iki liderin daha önce ön görüşmelerde üzerinde durulan konular hakkında fikirlerini beyan ettiklerini söyledi. Koç, iki liderin Perşembe veya Cuma günü yeniden görüşeceklerini belirterek, Bugün yapılan görüşmelerde sayın genel başkanlar ilk defa çeşitli konularda ön görüşmelerde çıkan sonuçlar üzerinde düşüncelerini ifade ettiler. Uzlaşılan, uzlaşılmaya yakın olan veya oldukça farklılıklar arz eden alt konular söz konusuydu. Bu çerçevede samimi bir şekilde düşüncelerini ifade ettiler. Sorumluluklarını yansıtan değerlendirmelerde bulundular. Sanırım bu hafta içinde, Perşembe yada Cuma günü yeniden bir kere daha bu akşam toplantıdan çıkan sonuçları değerlendirerek tekrar bir araya gelecekler dedi.



PARTİ ÇIKARLARINI ÜLKE ÇIKARLARININ ÖNÜNE KOYMA LÜKSÜMÜZ YOK



Koç, koalisyon kurulma ihtimalinin sorulması üzerine; Hiçbir zaman bir koalisyonmetre yok elimde. Hiçbirimizin kişisel çıkarlarımızı, parti çıkarlarımızı şu anda Türkiyemizin karşı karşıya kaldığı sorunları düşünürsek, ülke çıkarlarının önüne koyma lüksümüzün olmadığını biliyoruz diye konuştu.



BAŞBAŞA OLDU BU GÖRÜŞME



Görüşmenin iki liderin karşılıklı görüş bildirmesi şeklinde geçtiğini dile getiren Koç; Bizler sayın Ömer Çelikle beraber daha çok bir iki ufak noktada bazı açıklamalar yapmamız gerektiğinde devreye girdik. Başbaşa oldu bu görüşme dedi.



ÖNCE TÜRKİYE



Koç, koalisyon kurulması yönünde umutlu olup olmadığı yönündeki bir soruya ise şöyle yanıt verdi; Siyasette umut yada umutsuzluk ölçülebilecek bir şey değildir. Ben sadece ülkem için düşünüyorum, bütün CHPliler gibi. Siyasi sorumluluğum o, önce Türkiye.

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