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Haluk Bilginer'e Uluslararası Emmy ödülü

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Oyuncu Haluk Bilginer, puhutv'de yayınlanan Şahsiyet dizisindeki Agah Beyoğlu rolüyle Uluslararası Emmy Ödülleri'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünün sahibi oldu.

Haluk Bilginer'e Uluslararası Emmy ödülü

Haluk Bilginer, 47. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde puhutv.com’da yayınlanan Şahsiyet dizisindeki performansıyla En İyi Erkek Oyuncu seçildi.

Bilginer, ödülünü aldıktan sonra yaptığı açıklamada, "Çok iyi hissediyorum. Kendimden çok Türkiye'ye bu ödül gittiği için çok mutluyum. Çok severek, beğenerek yaptığımız bir işin başkaları tarafından da uluslararası bir platformda takdir edilmesi ve ödülle taçlandırılması çok mutlu edici bir şey. Çok mutluyum" dedi.

 

21 ülkeden 11 kategoride 44 adayın olduğu listede Haluk Bilginer Puhutv’de yayınlanan Şahsiyet dizisindeki Agâh Beyoğlu 
karakteriyle En İyi Erkek Oyuncu kategorisinde aday gösterilmişti.

'Şahsiyet'teki performansıyla Bilginer, 'En İyi Erkek Oyuncu' dalında Christopher Eccleston, Raphael Logam ve Jannis Niewöhner gibi isimlerle yarıştı.

Senaryosunu Hakan Günday'ın yazdığı, Onur Saylak'ın yönettiği Şahsiyet'te ayrıca Cansu Dere, Metin Akdülger, Şebnem Bozoklu, Hüseyin Avni Danyal, Necip Memili, Müjde Ar, Hümeyra gibi isimler rol alıyor. 

 

Uluslararası Emmy Ödülleri nedir?

Uluslararası Televizyon Sanat ve Bilimleri Akademisi'nin ABD dışında yayınlanan televizyon yapımlarının en iyilerinin seçtiği ödül törenidir.

Uluslararası Emmy Ödülleri'nde adaylar bu yıl Arjantin, Avustralya, Belçika, Brezilya, Kanada, Kolombiya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Macaristan, Hindistan, İsrail, Hollanda, Portekiz, Katar, Singapur, Güney Afrika, Güney Kore, Türkiye, Birleşik Krallık ve ABD'den seçildi.

şahsiyet dizi ile ilgili görsel sonucu

 

 

 

 

 

 

 

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