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Güvenlik güçleri ile PKKlı teröristler arasında çatışma!

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Günyüzü Köyü yakınlarında bulundukları belirlenen PKKlı grubu takip eden Giresun ile Gümüşhane jandarma ekipleri ile bir grup PKKlı arasında dün saat 22.45 sıralarında silahlı çatışma çıktı. Çatışma ardından teröristler kaçtı....

Güvenlik güçleri ile PKKlı teröristler arasında çatışma!
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Günyüzü Köyü yakınlarında bulundukları belirlenen PKKlı grubu takip eden Giresun ile Gümüşhane jandarma ekipleri ile bir grup PKKlı arasında dün saat 22.45 sıralarında silahlı çatışma çıktı. Çatışma ardından teröristler kaçtı. Bölgede arama-tarama operasyonu sürdürülürken PKKlıların bıraktığı içinde örgütsel doküman, patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ile çok sayıda mermi bulunan 3 çanta ele geçirildi.

KÜRTÜN (Gümüşhane), (DHA)

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