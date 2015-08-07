Gülden kalan o isim de gidiyor

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gülün yanında göreve başlayan ve Erdoğanın Cumhurbaşkanı seçilmesiyle görevine Erdoğanın yanında devam eden Tankçı Kurmay Yarbay Bekir Furkan Özdabanın görevi 30 Ağustos itibariyle sona erecek. Özdaban,...

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gülün yanında göreve başlayan ve Erdoğanın Cumhurbaşkanı seçilmesiyle görevine Erdoğanın yanında devam eden Tankçı Kurmay Yarbay Bekir Furkan Özdabanın görevi 30 Ağustos itibariyle sona erecek. Özdaban, son YAŞ kararlarının ardından Albay rütbesiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde kıta görevine atandı.



Özdabandan görevi 30 Ağustos itibariyle devralacak isim de bugün ilk kez kameraların karşısındaydı. Topçu Kurmay Albay Ali Yazıcı, Erdoğanın askeri başyaveri olacak. Yazıcı yeni görevinin inceliklerini öğrenmek için Özdabanla birlikte oryantasyon yapmaya başladı. Bugün iki Albay, Cumhurbaşkanı Erdoğan Üsküdar Hz. Ali Camiinde cuma namazı kılarken avluda yan yana bekledi.



ERDOĞAN, ÖNERİLEN 3 İSİM ARASINDAN SEÇTİ



Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni askeri başyaverinin Genelkurmay Başkanlığının önerdiği 3 isim arasından seçti. Erdoğan önüne gelen isimlerden kendisi gibi Karadenizli olan Topçu Kurmay Albay Ali Yazıcıyı tercih etti. Trabzon Sürmeneli olan Albay Yazıcı, en az 4 yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanın askeri başyaveri olarak görev yapacak. Albay Yazıcı, görevine resmi olarak 30 Ağustos tarihinde başlayacak.



Özgür ALTUNCU - İdris TİFTİKÇİ - İSTANBUL DHA

