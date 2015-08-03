Gölpazarı Açık Cezaevinde yangın

Gölpazarı ilçesindeki 5inci Jandarma Eğitim Taburunun kapanması ile Açık Ceza ve Tevkif Evine dönüştürülen binanın çatısında akşam saatlerinde yangın çıktı. Yangına ilk olarak Gölpazarı Belediyesi itfaiye ekipleri müdahalede...

Gölpazarı ilçesindeki 5inci Jandarma Eğitim Taburunun kapanması ile Açık Ceza ve Tevkif Evine dönüştürülen binanın çatısında akşam saatlerinde yangın çıktı. Yangına ilk olarak Gölpazarı Belediyesi itfaiye ekipleri müdahalede bulundu. Yangın söndürme çalışmalarına Bilecik Belediyesi ile çevre ilçelerden gelen itfaiye ekipleri de katıldı.



Yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ederken dumandan etkilenen cezaevi personeline olay yerine gelen 112 ambulansındaki sağlık görevlileri tarafından gerekli müdahalede bulunuldu.



YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI



Bilecikin Gölpazarı ilçesindeki yaklaşık 500 hükümlünün kaldığı Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumunda akşam saat 19.30 sıralarında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.



Hükümlü yatakhanelerinin bulunduğu 6 katlı binanın çatısındaki yangının elektrik kontağından çıktığı belirtildi. Yetkililer yangında yaralanan kimsenin olmadığını, itfaiye ekiplerinin kontrol altına aldığı yangının soğutma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.