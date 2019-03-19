banner255
Fasulye değil altın mübarek
Fasulye değil altın mübarek
33 0
Halk Dansları Şöleni başlıyor
Halk Dansları Şöleni başlıyor
18 0
 
KKTOK Oscarları sahiplerini buldu
KKTOK Oscarları sahiplerini buldu
8 0
58 0
Adım Adım Çanakkale Savaşı
Adım Adım Çanakkale Savaşı
90 0
Lefke, Güzelyurt'ta geçildi
Lefke, Güzelyurt'ta geçildi
38 0
“Kuyruk yağı kilo aldırmaz, zayıflatır”
“Kuyruk yağı kilo aldırmaz, zayıflatır”
7 0
banner82

Göletteki sızıntı 12 evi tahliye ettirdi

banner27

Giresun'daki Alucra Göleti'nde sızıntı tespit edilmesi üzerine bölgedeki evler boşaltıldı.

banner262
Göletteki sızıntı 12 evi tahliye ettirdi
banner267

 

Giresun'un Alucra ilçesinde bir gölette yayılı su sızıntısı nedeniyle tedbir amaçlı bölgedeki 12 hane tahliye edildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Alucra ilçesindeki Alucra Göleti'nde, gövde dolgusuyla doğal zemin kontağı arasından 15 Mart günü başlayan yayılı su sızıntısının tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, DSİ Genel Müdürlüğünden 5 kişilik uzman heyetin gölet yerinde inceleme yaptıkları ifade edilerek, "Durum tespiti ve tedbir amaçlı olarak gölet suyu tahliye edilmeye başlanmıştır. Su seviyesinin düşürülmesinden sonra gerekli iyileştirme çalışmaları yapılacaktır" ifadesine yer verildi.

Tedbir amacıyla göletin bulunduğu bölgedeki 12 hanenin boşaltıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gölün boşaltımı sırasında mansaba kontrollü olarak su bırakılmaktadır. Tedbir amaçlı olarak gölün hemen mansabındaki 12 hane tahliye edilmiştir. Diğer yerleşimler için riskli bir durum olması durumunda bilgilendirme yapılacaktır."

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.