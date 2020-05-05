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Gökyüzünde aniden beliren ışık şaşırttı

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Osmaniye'de gökyüzünde beliren ışık hüzmesi vatandaşları şaşırttı. Cep telefonlarıyla görüntülenen ışığın nadir görülen bir doğa olayı olduğu tahmin ediliyor.

Gökyüzünde aniden beliren ışık şaşırttı

 

 

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde gökyüzünde aniden ortaya çıkan ışık hüzmesi şaşırttı.

Öğle saatlerinde gökyüzünde birdenbire ortaya çıkan ve bir süre sonra kaybolan gökkuşağına benzer renkleriyle şaşırtan ışık hüzmesini görenler cep telefonuna sarıldı. Birçok kişi tarafından görüntülenen ışık hüzmesi için sosyal medya kullanıcıları dünyada çok nadir görülen bir doğa olayı olan ateş gökkuşağı olduğu yönünde yorumlar yaptı.

Cep telefonu ile gökyüzündeki ışık hüzmesini görüntüleyen Hasan Kayabaşı, “Hava güneşli olmasından dolayı bahçeye çıktım. Gökyüzüne baktığımda rengarenk bir ışık belirdi. Aniden ortaya çıktı. Sonra bir süre sabit durduktan sonra hareket ederek kayboldu. Ufo geldi zannettim” dedi.

Şehit İbrahim Kundakçı Mahallesi'nde gökyüzündeki gizemli ışıkları gören Ali Bilgin isimli vatandaş ise korkup eve kaçtığını belirterek, “Önce bir ses duydum ses çıkardı. 20 dakika yarım saat gökyüzünde durdu. Ben ufo zannettim ne olduğunu bilemediğim için korktum içeri kaçtım” şeklinde konuştu.

Bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından ateş gökkuşağı olarak tanımlanan gizemli ışık dünyada çok nadir görülen bir doğa olayı. “Circumhorizontal arc” olarak adlandırılan ateş gökkuşağı oluşması için güneşin oldukça yüksek bir konumda bulunması, ufuk sıcaklığının 58 derecenin üzerinde seyretmesi ve gökyüzünde sirius bulutu olması gerekiyor.

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