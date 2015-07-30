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Giresun'da polisi harekete geçiren çanta

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Giresun'da gece geç saatlerde çöpün yanına bırakılan çanta polisi harekete geçirdi.

Giresun'da polisi harekete geçiren çanta
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Edinilen bilgilere göre, Giresunda gece geç saatlerde vatandaşın çöp yığının yanında duran çantadan şüphelenmesi üzerine 155 Polis İmdata haber verildi.

Olay yerine gelen polis şüpheli çantanın etrafını güvenlik şeridi ile kapatarak bomba imha uzmanı gelmesini bekledi. Kısa bir süre sonra olay yerine gelen bomba imha uzmanı özel kıyafetlerini giyerek şüpheli çantanın olduğu yere gitti. Fünye ile patlatılan çanta boş olduğu anlaşıldı.

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