Gezici’ye göre Mansur Yavaş ve Binali Yıldırım önde

Gezici’ye göre Ankara'da Millet İttifakı'nın adayı Mansur Yavaş kararsızlar dağıtıldığında yüzde 49,8 ile öne geçmiş görünüyor. İstanbul'da kararsızlar dahil edilmediğinde Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım yüzde 43 ile önde görünüyor

Gezici araştırma şirketinin 31 Mart yerel seçimleri öncesi 7 büyük şehri kapsayan anketin sonuçları özellikle Ankara'da şubat ayında yaptığı çalışmanın sonuçlarından bir hayli farklılık gösteriyor.

Son ankete göre Ankara'da Millet İttifakı'nın adayı Mansur Yavaş kararsızlar dağıtıldığında yüzde 49,8 ile öne geçmiş görünüyor. Cumhur İttifakı'nın adayı Mehmet Özhaseki'nin oy oranı yüzde 47,7 düzeyinde. Önceki ankette Özhaseki yüzde 51,8 ile açık ara önde görünüyordu.

İSTANBUL'DA BİNALİ YILDIRIM ÖNDE

16-17 Mart tarihlerinde gerçekleştirilen anket sonuçlarına göre İstanbul'da kararsızlar dahil edilmediğinde Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım yüzde 43 ile önde görünüyor. Onu, hemen arkasından yüzde 42,4 ile Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu takip ediyor. Kararsızlar dağıtıldığında bu oranlar sırasıyla yüzde 49,3 ve yüzde 48,6'ya yükseliyor.

Gezici'nin bir önceki anketinde Yıldırım'ın oy oranı yüzde 52,1, İmamoğlunun oranı ise yüzde 46,6 olarak açıklanmıştı.

ADANA'DA MHP'Lİ HÜSEYİN SÖZLÜ İLK SIRADA

Adana'da halihazırdaki büyükşehir belediye başkanı MHPli Hüseyin Sözlü yüzde 54,1, Millet İttifakı adayı Zeydan Karalar yüzde 45,4 seviyesinde bulunuyor.

Balıkesir'de AK Partili Yücel Yılmaz yüzde 53,1, İYİ Partili İsmail OK yüzde 45,8 düzeyinde.

Hatay'da Cumur İttifakı adayı İbrahim Güler yüzde 51,1 oranında oy alırken Millet İttifakı adayı Lütfü Savaş yüzde 47,8 alıyor.

Bursa'da CHP adayı Mustafa Özbey'in oy oranı yüzde 52,9 seviyesinde AK Partili Alinur Aktaş'ın oy oranı ise yüzde 46,6.

Manisa'da ise Cumhur İttifakı adayı Cengiz Ergün yüzde 63,2 ile açık ara önde. Millet İttifakı adayı Orkun Şıktaşlı'nın oy oranı yüzde 34,7.