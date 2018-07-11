Genelkurmay, Milli Savunma Bakanlığı'na bağlanıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genelkurmay Başkanlığı'nın Milli Savunma Bakanlığı'na bağlanabileceğini söyledi. Azerbaycan ve KKTC ziyareti dönüşü uçakta soruları yanıtlayan Erdoğan'ın faiz ve döviz kurlarıyla ilgili mesajları da oldu

Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı’na bağlanıyor... Açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi.

Azerbaycan ve KKTC ziyaretleri dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, konuyla ilgili soruyu "Artık bağlanabilir. Hiç bir manisi yok" şeklinde yanıtladı.

Erdoğan şunları söyledi:

"Bir çift başlılığın olması doğru bir şey değil. Bunu artık bir yoluna koymamız lazım. Gerek Hulusi Akar Paşa’nın gerek ise Yaşar Güler Paşa’nın ve Ümit Dündar Paşa’nın birbirleri ile olan gönül bağları ve birliktelikleri 'şüpheci nazar' ile bakma gibi bir durumu ortadan kaldırmıştır. Sivil- asker gibi bir yaklaşım kalmamıştır, aşılmıştır. Milli Savunma Bakanı ile Türk Silahlı Kuvvetleri’mizin arasındaki ilişkiler çok daha dayanışmacı olacaktır."

"PEK KURCALAMAMIŞTIK"

Erdoğan, "Bu konu Avrupa Birliği müktesebatına göre de gerekliydi ancak bugüne kadar bir tatsızlığa fırsat vermeyelim diye pek kurcalamamıştık" dedi.

"BİR BAŞKAN YARDIMCISI DAHA ATANABİLİR"



Yeni yönetim sisteminde birden fazla başkan yardımcısı atayabileceğinin mesajını veren Erdoğan, "Şu anda bir başkan yardımcısı olarak atadık ama ileride bir ikinci başkan yardımcısı atama durumum da olabilir. Bir mesafe alalım, nerede bir aksama oluyor-olmuyor bakarız. İlerde durumu değerlendirir, gerekli görürsek gerekli adımı atarız" diye konuştu.



"BERAT ALBAYRAK" AÇIKLAMASI



Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomi yönetiminin başına Berat Albayrak'ın getirilmesini de değerlendirdi.



"Berat Albayrak Bey’in finans sektörü ile hem pratikte hem de teoride geçmişi var" diye konuşan Erdoğan, "Böyle bir geçmişi olmuş bir arkadaşımız olması sebebiyle bu işi çok daha seri derleyip, toparlayacağına ve başarıyla yürüteceğine inanıyorum. Bu adımla birlikte Hazine ve Maliye Bakanlığı, devlete finans temininde çok daha güçlü bir kaynak oluşturacak" ifadelerini kullandı.

"BANKALAR ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYACAK"



Mehmet Şimşek'in kabinede yer almamasına dönük yabancı basında çıkan olumsuz eleştiriler için "Onların yaklaşımlarını umursamıyorum" diyen Erdoğan, faiz ve kurla ilgili önemli mesajlar verdi:

"Birileri bu işi tırmandırmaya çalışsa da, bunun düştüğünü göreceksiniz. Bu kadar emin konuşuyorum. Hazine ve Maliye Bakanımız elbette ne gerekiyorsa yapacaktır. Burada birçok enstrümanlarımız var. Ben eminim, sadece devlet bankalarımız değil, özel bankalarımız da gerektiğinde taşın altına eline koyacaktır."



"İKİYİ ÜÇÜ ZORLAYACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı, yeni sistemde en önemli koltuklardan birinin bakan yardımcılıkları olacağını söyledi ve "Bazılarında ikiyi-üçü zorlayacağız" ifadesini kullandı.



11 olan başkanlık sayısının artabileceğini söyleyen Erdoğan, kurullarla bakanlıklar arasında yetki karmaşası olabileceği iddiaları için ise "O konuda hiç bir endişem yok. Kurullar ve kurumların hepsi bana bağlı" dedi.

"ATOM KARINCA"

Erdoğan, kabinede yer alan yeni isimlere ilişkin değerlendirmesi sorulduğunda, "Mustafa Varank'ı zaten tanıyorsunuz, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'mız. ODTÜ mezunu, Amerika'da yüksek lisans öğrenimi oldu. Gayretli, pratik, zeki, tuttuğunu koparır, 'atom karınca' diyebilirsiniz." ifadesini kullandı.

"BU KİŞİLERİN EN BÜYÜK ÖZELLİKLERİ DÜRÜSTLÜK, EHLİYET VE LİYAKAT"

Kabinede iş dünyasından birçok ismin yer aldığının ifade edilmesi üzerine Erdoğan, bu isimlerin dünyayı iyi tanıdıklarını, dünya ile entegre olmakta bir sıkıntılarının bulunmadığını belirtti.



Bu kişilerin en büyük özelliklerinin dürüstlük, ehliyet ve liyakat olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Kültür ve Turizm Bakanlığına getirdiğimiz arkadaşımız Mehmet Ersoy, turizm sektörü içindeki neredeyse bir numara operatördür. Davet ettik, kırmadı, görevi üstlendi. Ticaret Bakanlığına getirdiğimiz Ruhsar Pekcan, sektörün içinde bir iş insanı. DEİK ve TOBB ile yoğun çalışmaları olan bir isim. Kendisine inanıyorum, ondan da çok şey bekliyorum. Odalarla, ithalat ve ihracat konularında yoğun çalışmaları olacak." ifadelerini kullandı.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya, "Arkadaş, işinin başına geleceksin" dediğini aktaran Erdoğan, bir DEİK Toplantısı'nda "Buradan da babayiğitler çıksın. Dışarıdan kuru sıkı atmaya benzemez. Gelin elinizi taşın altına koyun." dediğini hatırlattı.



Sonra da Koca'ya, "Madem sağlık sektöründen şikayetin var, o zaman gel sen de bu işin içine gir, hem bu şikayetleri ortadan kaldıralım hem de özel sektör mantığını devlette daha hakim hale getirelim" dediğini söyleyen Erdoğan, Koca'nın da kendisini kırmadığını dile getirdi.



Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığına Ziya Selçuk'u getirdiklerini anımsatarak, "Benim ilk dönemimde Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanıydı. Onun da akademisyenlik hayatı var, ayrıca okulları var. Okullarında başarı grafiği yüksek. Oradaki başarılarını devlet okullarımıza hakim kılmasını temenni ediyorum." şeklinde konuştu.



"MUSTAFA VARANK'I ZATEN TANIYORSUNUZ"



Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin babasından genlerine işlemiş bir başarısı olduğunu vurgulayan Erdoğan, şu değerlendirmelerinde bulundu:



"Gıda sektöründe önemli görevlerde bulundu, ekonomi dünyasını da iyi bilen bir isim. Sevk ve idare kabiliyeti olan bir arkadaşımız. Benim Ordinaryüs Prof. Reşat Kaynar Hocam vardı. Bir gün derste 'Türkiye’nin en önemli eksiği sevk-i idareci eksikliği' derdi. Yani bugünkü haliyle organizatör. Diğer yandan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı da çok önemli. Berat Albayrak'ın Bakanlığı dönemindeki müsteşar arkadaşımız Fatih Dönmez yıllardır sektörün içinde başarılı bir arkadaşımız. Mustafa Varank'ı zaten tanıyorsunuz, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız. ODTÜ mezunu, Amerika'da yüksek lisans öğrenimi oldu. Gayretli, pratik, zeki, tuttuğunu koparır. Atom karınca diyebilirsiniz. Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk, çok zeki, farklı yerlerde eğitim görmüş, iyi bir istatistikçidir. Kadın istihdamıyla ilgili önemli çalışmaları var. Aslında ben onu en son İslam İşbirliği Teşkilatı'na İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi'nde (SESRİC) Genel Sekreterliğe direktör olarak teklif ettim ama kabine gündeme gelince biz bundan vazgeçelim dedik."



Erdoğan, Fatma Betül Sayan Kaya ve Jülide Sarıeroğlu'ndan da çok memnun olduğunu ancak Meclisten kabineye çok fazla isim çekmek istemediğini aktardı.



Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanlığına getirilen Mehmet Kasapoğlu'nun Spor Toto Teşkilat Başkanlığının başında olduğunu, Amerika'da eğitim yaptığını, Spor Toto Teşkilatına çok ciddi katkılar sunduğunu, Bakanlıkta da başarı olacağına inandığını söyledi.



"SAAT MEFHUMU OLMAYAN BİR İSİM"



Erdoğan, daha önce Karayolları Genel Müdürlüğü yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turan'dan "Özel sektörde üst düzey yöneticilik yapmış, çok çalışkan, dürüstlüğü ile bilinen, saat mefhumu olmayan bir isim" olarak söz etti.



Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u Emlak Konuttan aldıklarını anlatan Erdoğan, "Onu anlatmaya gerek var mı? Emlak Konut'un Murat Kurum ile nasıl uçtuğunu, güçlendiğini biliyorsunuz. İnsanı iyi yöneten, parayı iyi yöneten bir arkadaşımız. Bu sürede İmar Barışı olayımız var. İmar Barışı'nı iyi takip edecek, teslim aldığı noktadan çok daha iyi noktaya götürecektir. Şu anda 3 milyonu aşkın bir müracaatı almış durumdalar. Hedefi yakaladığımız anda Türkiye'miz çok daha güzel bir hale gelecek." dedi.



Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün de kendilerini ispatlamış arkadaşları olduğunu vurguladı.