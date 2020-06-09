Genelev patroniçesi Manukyan’ın mirası mahkemelik etti

Genelev Patroniçesi Matild Manukyan’ın binlerce taşınmaz bıraktığı tek oğlu Kerope Çilingir’e, kızı Dora Çilingir tarafından açılan vasi davasında Adli Tıp Kurumu’ndan kritik bir rapor geldi. Kurum, 80 yaşındaki Çilingir’de “demans” denilen bunama halinin saptandığını tespit ederek, vasi atanmasının uygun olduğu şeklinde görüş bildirdi

Bir zamanlar Türkiye vergi rekortmeni olan Genelev Patroniçesi Matild Manukyan’ın binlerce taşınmaz bıraktığı tek oğlu Kerope Çilingir ile kızı Dora Çilingir arasındaki miras davası devam ediyor. Adli Tıp Kurumu’ndan davanın seyrini değiştiren kritik bir rapor geldi. Kurum, 80 yaşındaki Kerope Çilingir’de “demans” denilen bunama halinin saptandığını tespit ederek, menfaatlerinin korunması kısıtlanarak vasi atanmasının uygun olduğu şeklinde görüş bildirdi. Kerope Çilingir ise son duruşmada kendisine vasi atanacaksa bunun eşi Neslihan Kahraman Çilingir olmasını istedi.

BİNLERCE TAŞINMAZ, 220 TİCARİ TAKSİ PLAKASI VE MİLYONLARCA LİRA

Sözcü’nün haberine göre; Matild Manukyan 2001’de hayatını kaybettiğinde arkasında tek mirasçısı olarak Amerika’da yaşayan oğlu Kerope Çilingir’i bıraktı. Annesinden binlerce taşınmaz ve 220 ticari taksi plakası kalan Kerope Çilingir, genelev işletmelerini kapattı.

Çilingir, bu sektörden çıkması ve milyonlarca liralık miras kalması nedeniyle kötü niyetli kişilerin hedefi haline geldi. Annesinden kalan sayısını bilmediği taşınmazlar bir takım kişilerce işgal edildi.

TEHDİTLERDEN KAÇARAK EVSİZ GİBİ YAŞADI

Dişleri kırılana kadar ofisinde dövülen ve aldığı tehditlerden korkan Kerope Çilingir, ailesine zarar gelmemesi için otel odalarında uzun süre haber alınamadan evsiz gibi yaşamaya başladı. Çilingir günde 3-4 paket sigara içerken sağlığı da giderek kötüleşti.

KIZI BABASININ KISITLANMASINI İSTEDİ

Bir otel odasında 2018’de yarı ölü halde bulunan Çilingir, özel bir bir hastanede tedavi altındı. Kerope Çilingir tehditlerden korunmak için hastane odasında yaşamaya başladı.

Kerope Çilingir’in 50 yaşındaki öz kızı Dora Çilingir, babasının menfaatlerinin korunması için kısıtlanarak kendisine vasi atanmasını için dava açtı.

“MAL VARLIĞINI ELE GEÇİRMEK İSTİYORLAR”

İstanbul 4. Sulh Hukuk Mahkemesi’nde görülen davada Adli Tıp Kurumu, Kerope Çilingir’de demans (bunama) hastalığının olduğunu belirterek vasi altına alınması gerektiğini belirtti.

Dora Çilingir, refakatçi olarak babasının yanında kalmaya başlayan Neslihan Kahraman’ın amacının babasının içinde olduğu fiziksel ve ruhsal aciz halinden faydalanarak, mal varlığını ele geçirmek olduğunu ileri sürdü.

“HASTANE ODASINDA DIŞ DÜNYADAN SOYUTLADILAR”

Neslihan Kahraman ve ailesinin babasıyla ilişkisini koparmaya çalıştığını iddia eden Dora Çilingir dilekçesinde, hastanede tutulan babasının dünyadan tamamen soyutlandığını belirtti.

Dora Çilingir bu kişilerin, babasının değeri milyonlarca lira olan gayrimenkullerini çok düşük fiyatlar ile satış gibi göstererek temlik almak, davalıyı borçlandırmak, ölüme bağlı tasarruflar yaptırmak çabası içinde olduklarını ileri sürdü.

Matild Manukyan’ın yasal mirasçılarının kendileri olduğunu iddia eden kişilerce 2018 yılında açılan davaya dahi babasının müdahale edemediğini belirten Dora Çilingir, önemli gayrimenkullere ait kiralarının Neslihan Kahraman ve kardeşi tarafından toplandığını, milyonlarca lira parasının çekildiği ileri sürdü.

“ÖLMEDEN MİRASIMI ELE GEÇİRMEK İSTİYOR”

Kerope Çilingir’in avukatı ise cevap dilekçesinde Dora Çilingir’in babasını korumak için değil, babasının ölümünde mirasçı olacağı halde, babası ölmeden bütün mal varlığını ele geçirme, yurt dışındaki kardeşinin, ölen erkek kardeşinin 2 çocuğu ile eşinin miras payını azaltma ve belki de kendi üzerine geçirme niyetinde olduğunu iddia etti.

MAFYA İLE İŞBİRLİĞİ İDDİASI

Babaannesinin mesleğini devam ettirmeyi planladığı iddia edilen cevap dilekçesinde, Dora Çilingir’in kanuna aykırı yaşam tarzını benimsemiş insanlar ve mafya ile işbirliği yaparak ölmeden mirasına konmak istediği babasına karşı karanlık kişilerle işbirliği yaptığı ileri sürüldü.

Sürekli ölüm tehditleri altında yaşamaya başladığı belirtilen Kerope Çilingir’in 2017’de genç yaşta kalp krizi geçiren oğlunun cenazesine ölüm korkusu nedeniyle katılamadığının yer aldığı dilekçede, mafyadan kaçarak izini kaybettirme amacı ile otellerde saklandığı anlatıldı.