banner107
17 0
20 0
KKTCELL’in Avrupa macerası kötü başladı
KKTCELL’in Avrupa macerası kötü başladı
28 0
22 0
10 0
18 0
28 0
21 0
banner82
banner147

Gaziantepten üzücü haber! 7 asker yaralandı

banner27

Güncel Haberleri  Gaziantepten üzücü haber! 7 asker yaralandı haberi Gaziantepin Karkamış ilçesinde devriye görevi yapan askeri aracın devrilmesi sonucu 3ü erbaş toplam 7 asker yaralandı. Alınan bilgiye göre, ilçenin Suriye sınırının...

Gaziantepten üzücü haber! 7 asker yaralandı
banner137
Güncel Haberleri 
Gaziantepten üzücü haber! 7 asker yaralandı haberi
Gaziantepin Karkamış ilçesinde devriye görevi yapan askeri aracın devrilmesi sonucu 3ü erbaş toplam 7 asker yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Suriye sınırının sıfır noktası konumundaki Kıvırcık Mahallesinde devriye görevini yerine getiren askeri araç, sürücüsü Burak Yıldırım'ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine takla attı.

Kazada 3'ü erbaş toplam 7 asker yaralandı.

Nizip Devlet Hastanesine sevk edilen yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

 
banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.