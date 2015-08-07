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Güncel Haberleri Gaziantepten üzücü haber! 7 asker yaralandı haberi Gaziantepin Karkamış ilçesinde devriye görevi yapan askeri aracın devrilmesi sonucu 3ü erbaş toplam 7 asker yaralandı. Alınan bilgiye göre, ilçenin Suriye sınırının...
Alınan bilgiye göre, ilçenin Suriye sınırının sıfır noktası konumundaki Kıvırcık Mahallesinde devriye görevini yerine getiren askeri araç, sürücüsü Burak Yıldırım'ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine takla attı.
Kazada 3'ü erbaş toplam 7 asker yaralandı.
Nizip Devlet Hastanesine sevk edilen yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.