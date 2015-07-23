Gaziantep canlı bomba paniği

Demokrasi Meydanında yüzü peçeli, kara çarşaflı ve elinde 3 çanta bulunan kadını görenler, şahsın canlı bomba olabileceği düşüncesiyle polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine Demokrasi Meydanına çok sayıda polis sevk edildi. Meydanın...

Demokrasi Meydanında yüzü peçeli, kara çarşaflı ve elinde 3 çanta bulunan kadını görenler, şahsın canlı bomba olabileceği düşüncesiyle polise ihbarda bulundu.

İhbar üzerine Demokrasi Meydanına çok sayıda polis sevk edildi. Meydanın bulunduğu alana vatandaşları yaklaştırmayan polis, burada bulunanların üzerlerini ve valizlerini aradı.

Ellerinde silahlarla teyakkuzda olan ekipler, şüpheli şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

POLİS OTOBÜSÜN PEŞİNE DÜŞTÜ

Yapılan çalışmada şüpheli kadının otobüse binerek meydandaki duraktan ayrıldığını tespit eden polis, plakasını aldığı özel halk otobüsünün peşine düştü.

Yarım saat süren hareketlilikte polisler, telsiz anonsu ile dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

Öte yandan vatandaşların canlı bomba olmasından kuşkulanarak ihbar ettiği şüpheli kadının bindiği otobüs Güneş Mahallesinde durdurularak arama yapıldı.

Suriyeli olduğu öğrenilen kadının elindeki 3 çantanın içerisinde elbise ve özel eşyaların olduğu belirlendi.

Yaşanan hareketliliğin ardından kentte güvenlik önlemleri arttırıldı.

Metin Faruk TAMER / DHA