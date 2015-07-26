Gazi Mahallesinde 1 polis şehit edildi

Polis ile göstericiler arasında çıkan çatışmada 1 polis şehit oldu. İstanbul Valisi Hasip Şahin, Özaslanın cenazesinin iki gündür kaldırılamamasından emniyet güçlerini sorumlu tutanlara yanıt verdi. Şahin, Emniyet güçlerimiz cenazenin...

Polis ile göstericiler arasında çıkan çatışmada 1 polis şehit oldu. İstanbul Valisi Hasip Şahin, Özaslanın cenazesinin iki gündür kaldırılamamasından emniyet güçlerini sorumlu tutanlara yanıt verdi. Şahin, Emniyet güçlerimiz cenazenin defnini engellememektedir. Ancak yasa dışı grupların cenaze töreni üzerinden örgüt propagandası yapmasına izin verilmeyecektir dedi. CHPli 8 milletvekili, Gazi Cemevi çevresindeki polis kuşatmasının kaldırılarak, define izin verilmesi çağrısında bulundu.



Bağcılarda terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyon sırasında öldürülen Günay Özaslanın cenazesi, dün çıkan olaylar nedeniyle defnedilememişti. Cenaze için bugün Gazi Mahallesinde toplanan kalabalığın yürüyüşüne polis ekipleri izin vermedi.



Cemevi avlusu ve yakınında toplanan grup öğlene doğru İsmetpaşa Caddesi üzerine çıktı. Caddedeki barikatların arkasında toplanan gurupta bulunan kişilerin bazılarının yüzlerini bezlerle kapattığı görüldü. Bu gruba polis müdale etti.



Gruptakiler polise taş ve molotof kokteyli atarken, TOMA ile barikatları aşan polis tazyikli su, gaz bombası, plastik mermi ile göstericilere müdahale etti. İsmetpaşa Caddesine çıkan ara sokaklara dağılan göstericilerle polis arasındaki çatışma burada da devam etti. Polisin dağıttığı guruplar, bir süre sonra yeniden toplanarak polise taş ve molotof kokteyli attı, polis aynı şekilde karşılık verdi.



YARALANANLAR OLDU



Gösteriler sırasında Cüneyt Yavuz adlı kişi sol ayağından yaralandı. Yavuzun ayağında, atılan gaz fişeği kapsülünün isabet etmesi sonucu kırılma meydana geldiği öğrenildi. Bir süre Cemevinin ikinci katında bir masada bekletilen Yavuz, İsmetpaşa Caddesindeki ambulansa kadar sedyeye dönüştürülen bezle taşındı ve hastaneye götürüldü. Polisle göstericiler arasındaki koşturma sırasında Sadık Karaaslan adlı gösterici de düşüp başını yere çarpması sonucu yaralandı. Karaaslan da bölgenin yakınındaki Toplum Cerrahi Tıp Merkezine götürüldü.



BİR POLİS ŞEHİT OLDU



Gazi Mahallesinde bir binaya giren göstericileri gözaltına almaya çalışan polis silahlı saldırıya uğradı. Göğsünden ağır yaralanan polis memuru hastaneye kaldırıldı. Polis memuru, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve şehit oldu.



Alınan bilgiye göre, Gazi Mahallesi 1411 Sokakta yapılan korsan gösterilere müdahale eden çevik kuvvet ekipleri, bir binaya giren göstericileri gözaltına almak için içeri girdi. Bu sırada kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi ya da kişiler polise silahlı saldırı düzenledi. Göğsüne isabet eden 3 kurşunla ağır yaralanan Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli Muhammet Fatih Sivri ağır yaralandı. Saldırının ardından şüpheliler olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Meslektaşlarının yardımıyla çatışma ortamından güçlükle çıkarılan Sivri, ambulansla Taksim İlk Yardım Hastanesine kaldırıldı. Sivri, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve şehit oldu.



Hastane çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alan polis, giriş ve çıkışlarda tedbir aldı. Polis saldırganların yakalanması için polis helikopteri desteğinde arama çalışması başlattı.



ÖRGÜT PROPOGANDASINA İZİN VERMEYİZ



İstanbul Valisi Vasip Şahin, Bağcılardaki Terör örgütü operasyonunda ölü ele geçirilen Günay Özarslanın cenaze törenine polisin izin vermediği şeklindeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.



Şahin, cenaze cemevine götürülmek istendiğinde, siyasi temsilciler ve aileyle cenazenin ritüellere göre defnini sağlamak konusunda mutabakata vardıklarını aktararak, törende örgüt propagandası yapılmayacağına ilişkin anlaştıklarını söyledi.



Şahin, kolluk kuvvetlerinin, cenaze töreni için dün mahallede tedbir aldığını anımsatarak, şöyle devam etti:



Ancak yasa dışı gruplar, kolluk kuvvetlerine molotofkokteyli ve taş attı. Yüzleri maskeli örgüt üyeleri, yollarda barikatlar kurarak cadde ve sokakları kapattı. Güvenlik güçlerimiz buna izin vermeyerek bariyerleri kaldırdı. Cenazenin bir an önce defnedilmesi için ilgili kişilerle tekrar görüşüldü. Emniyet güçlerimiz cenazenin defnini engellememektedir. Ancak yasa dışı grupların cenaze töreni üzerinden örgüt propagandası yapmasına izin verilmeyecektir.



Vali Şahin, yasa dışı grupların örgütsel kıyafetlerle bu konudaki ısrarlarını sürdürdüğünü vurgulayarak, Kolluk kuvvetlerimiz buna göz yummadı. Cemevi ve cenazeyi istismar etmek isteyenlere karşı konuldu. Emniyet güçlerimiz cenazenin defnini engellememiştir. Cemevi yetkililerine de bu durum izah edilmiştir. Cenazenin defni konusunda yardımcı olacağımız iletilmiştir. Cenazenin defnine izin verilmiyor şeklindeki açıklamalara itibar edilmemesini rica ediyorum şeklinde konuştu.



Alevi Bektaşi Federasyonu Başkanı Düzgünden açıklama



ALEVİ Bektaşi Federasyonunun da aralarında bulunduğu grup, son günlerde yapılan operasyonlara ilişkin Gazi Mahallesi Cemevinde basın açıklaması yaptı.



Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Başkanı Baki Düzgün, IŞİDe operasyon adı altında bu ülkenin devrimcilerine, demokratlarına ve Alevilerine operasyon yapıldığını belirterek Kamuoyunun bunu görmesi lazım. Bu nedenle biz Alevi Bektaşi Federasyonu ve bileşenleri olarak bu süreçte sinmeyiz. Biz Pir Sultanın, İmam Hüseyinin torunlarıyız, onların soyundan geldik. AKP de onun arkasındaki güçler de bunu böyle bilmelidir. Bütün Alevi kurumları hedef olarak gösteriliyor. Demokratik kitle örgütlerinin yöneticileri hedef olarak gösteriliyor. 12 Eylülde nasıl ki ev ev basıldı, bugün de kurumlarımız basılıyor, sendikalar basılıyor, demokratik kitle örgütleri basılıyor. Bu nedenle bütün halkımızı, Türkiyedeki yurtseverleri, demokratları, bütün inanç mensuplarını sorumluluğa davet ediyoruz dedi.



CENAZE KALDIRILMIYOR, İZİN VERİLMİYOR. BU ZULÜMDÜR, AİLEYE, ARKADAŞLARA, YOLDAŞLARA ZULÜMDÜR



Günay Özarslanın cenazesinin üç gündür burada tutulduğunu, emniyetin cenazenin kaldırılmasına izin vermediğini belirten Düzgün, Cenaze kaldırılmıyor, izin verilmiyor. Bu zulümdür, aileye, arkadaşlara, yoldaşlara zulümdür. Bunu kınıyoruz. Bu cenazenin sahipleri kendi adaplarına uygun, değerlerine uygun cenazeyi kaldırmalıdırlar diye çağrı yapıyoruz diye konuştu. Düzgün, cenazenin kaldırılması için girişimlerde bulunacağını da söyledi.



O ÇOCUKLAR BİZİM ÇOCUKLARIMIZ



Düzgün, son günlerde Aleviler aleyhinde bazı medya organlarında haberler yapıldığını, bu haberlerde Suruça gönderilen gençlerin kendileri tarafından yönlendirildiğine yer verildiğini belirterek şöyle konuştu: Bunu yapsaydık, bundan geri adım atmazdık. Keşke de yapsaydık. Keşke o arkadaşlara yardımcı olabilseydik. Bu noktada polisten ya da AKP iktidarından kaygılanıp korkup sahiplenmeme gibi bir durumumuz yok. O çocuklar bizim çocuklarımız, onları katledenler IŞİD ve AKPdir. Bunun hesabını da biz soracağız.



ANNE ÖZARSLAN: ÇOCUĞUMUN HİÇBİR SUÇU YOKTU



Kızı Günay Özarslanın uykudayken öldürüldüğünü savunan annesi Makbule Özarslan, Üç gündür bana cenazemi vermiyor, sebebi nedir. 30 yaşındaydı benim çocuğum. Benim çocuğumun hiçbir suçu yoktu. Kendi geleneğim göreneğim neyse cenazemi ona göre kaldırırım dedi.



CHPLİ VEKİLLERDEN ÇAĞRI



Ali DAĞLAR



CHPli 8 milletvekili, Bağcılarda polis operasyonu sırasında öldürülen ve 2 gündür cenazesi kaldırılamayan Günay Özarslanın bulunduğu Gazi Cemevi çevresindeki polis kuşatmasının kaldırılarak define izin verilmesi çağrısında bulundu. Gazi Cemevi çevresinde gruplarla polisin çatışmasının sürdüğü dakikalarda İstanbul Valisi ile görüşen fakat şimdilik sonuç alamayan milletvekilleri adına bir açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, cemevinin polisin yoğun gaz bombardımanı altında olduğunu belirterek Polisin bir ibadethaneye TOMAlarla müteveffanın yakınları da dahil yas tutan kişileri hedef alacak şekilde saldırması kabul edilemez. dedi. Ağbaba kamuoyuna şu açıklamayı yaptı:



İBADETHANE GAZ BOMBARDIMANI ALTINDA



23 temmuz 2015 tarihinde polis tarafından öldürülen Günay Özarslanın cenazesi 2 gündür kaldırılamadı. İstanbul Emniyet Müdürlüğünün, cenazenin belirli bir siyasi grubu temsil edecek şekilde kaldırılmasına izin vermemesi nedeni ile yaşanan gerginlik sonucu, Cemevi iki gündür polisin yoğun gaz bombardımanı altında. Polisin bir ibadethaneye TOMAlarla müteveffanın yakınları da dahil yas tutan kişileri hedef alacak şekilde saldırması kabul edilemez.



TOPRAK, EMANETİNİ BEKLİYOR



Biz CHP milletvekilleri, Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Eren Erdem, Onursal Adıgüzel, Ali Şeker, Gülay Yedekçi, Zeynel Emre, Oğuz Kağan Salıcı ve Selina Doğan, Gazi Cemevi başkanı ve ilgililerle görüşerek cenazenin, kimsenin burnu kanamadan kaldırılması için girişimlerde bulunduk. İstanbul Valiliği ile yaptığımız görüşmeden sonuç alamadık. Alevi Dedesi Veli Gülsoyun dediği gibi toprak emanetini bekliyor. İnsani, vicdani bir yol bulup cenazeyi cemevinden kaldırmak gerekiyor. Bu yöndeki çabalarımız devam ediyor.