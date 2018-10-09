banner107
Azat - Joseph AŞ, Baf'ı uçurdu
Azat - Joseph AŞ, Baf'ı uçurdu
268 0
Beraberliğin olmadığı hafta
Beraberliğin olmadığı hafta
253 0
Sonbaharın en güzel hali: Yedigöller
Sonbaharın en güzel hali: Yedigöller
93 0
Böyle sorumsuzluk olamaz
Böyle sorumsuzluk olamaz
30 0
Alışverişle birlikte yakınlaşma da başladı
Alışverişle birlikte yakınlaşma da başladı
210 0
Mehmetçik Ziva Fest’le renklendi
Mehmetçik Ziva Fest’le renklendi
27 0
Zerdaliler tatlandı
Zerdaliler tatlandı
410 0
“Yunanistan da Kıbrıs Türk tarafıyla görüşebilmeli”
“Yunanistan da Kıbrıs Türk tarafıyla görüşebilmeli”
75 0
banner82
banner147

Fren yerine gaza bastı

banner27

Karabük'te otomobilini park etmek isteyen bir kişi, fren yerine gaza basınca 3 metre yükseklikten apartman boşluğuna düştü.

Fren yerine gaza bastı
banner192

Karabük'te sürücüsünün fren yerine gaza bastığı otomobil 3 metrelik apartman boşluğuna düştü. 

Olay, dün akşam saatlerinde, 100. Yıl Mahallesi 1062 No'lu Cadde üzerinde bulunan Vefakar Sitesi'nde meydana geldi.

Sevim Uludağ, yakınını ziyaret etmek için geldiği sitenin otoparkına otomobilini park etmek istedi.

Fren yerine gaza basan Uludağ'ın yönetimindeki otomobil, 3 metre yükseklikten apartman boşluğuna düştü.

Uludağ, araçtan çıkarken, gürültüyü duyup dışarı koşan apartman sakinleri, sağlık ekibini aradı. Hafif yaralanan Uludağ, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla özel hastaneye kaldırıldı.

Apartman sakinleri ve siteye gelen Uludağ'ın yakınları, apartman boşluğuna düşen otomobili şaşkın bakışlarla inceledi.

Sevim Uludağ'ın geçen ay satın aldığı otomobil, vinçle kaldırıldı.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.