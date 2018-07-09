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Fotoğrafçıdan damada çocuk gelin dayağı

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‘Çocuk gelin fotoğrafı çekmem’ deyip damadın burnunu kırdı

Fotoğrafçıdan damada çocuk gelin dayağı
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Sosyal medya iki gündür 'damada anlamlı dayak' başlıklı haberi konuşuyor. İddiaya göre Malatya'da düğün fotoğrafçılığı yapan Onur Albayrak yaşını 15 olduğunu öğrendiği gelinin fotoğraflarını çekmeyeceğini söyledi. Bu sebeple damatla tartışan Albayrak damadın burnunu kırdı. Sosyal medyada gündem olan olayla ilgili açıklama yapan Albayrak ise "Evet maalesef durum bu, keşke yaşanmasaydı ama yaşandı. Bir daha olsa gene çekmiyorum der miyim evet derim. Kimse kusura bakmasın, çocuk gelin de çocuk istismarıdır benim gözümde ve hiç bir kuvvet bana o çocuğun gelinlikle fotoğrafını çektiremez" dedi

 damada anlamlÄ± dayak ile ilgili gÃ¶rsel sonucu

Malatya’da düğün fotoğrafçılığı yapan Onur Albayrak, bir düğün için fotoğraf çekimine gittiğinde yaşı küçük görünen geline kaç yaşında olduğunu sordu. Habere göre “15” cevabını alınca da “çocuk gelin fotoğrafı çekemem” diyerek duruma tepki gösterdi. Bunun üzerine damat, anlaşmayı bozduğu gerekçesiyle fotoğrafçı Albayrak ile tartıştı. Israrla çekimin yapılmasını isteyen damat ile fotoğrafçı arasında yaşanan yaşanan kavgada damadın burnu kırıldı.

Sosyal medyada paylaşılan haber fotoğraflarının ardından açıklama yapan Onur Albayrak, “İki gündür bu haberi görüp gerek arayan gerek mesaj yazan tüm dostlara teşekkürler. Evet maalesef durum bu, keşke yaşanmasaydı ama yaşandı. Bir daha olsa gene çekmiyorum der miyim evet derim. Kimse kusura bakmasın, çocuk gelin de çocuk istismarıdır benim gözümde ve hiç bir kuvvet bana o çocuğun gelinlikle fotoğrafını çektiremez. Çocukların saçına duvak takılmaz, kır çiçekleri ile süslenmiş taçlar takılır ancak. Saygılarımla” ifadelerini kullandı.

onur

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