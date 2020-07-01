Fortune 500 Türkiye listesi açıklandı

Türkiye'nin en büyük 500 şirketinin yer aldığı Fortune 500 Türkiye araştırmasına göre, şirketlerin 2019 yılı net kârı bir önceki yıla göre, yüzde 44.5 artarak 78.1 milyar TL’ye, net satış gelirleri ise yüzde 14.9 artışla 1.8 trilyon TL’ye yükseldi.

Geçen yılki listeyle kıyaslandığında, net kâr yükselirken, net satış gelirleri hız kesti. TÜPRAŞ’ın birinci olduğu Fortune 500 Türkiye, bu yıl da Fortune 500 ABD’nin birincisi olan Walmart'ı yakalayamadı. Listenin ilk 20 sırasında yer alan şirketler şöyle... 20- İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş. Net satış: 18,1 milyon dolar 19- Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. Net satış: 19,3 milyon dolar 18- Enerjisa Enerji A.Ş. Net satış: 19,4 milyon dolar 17- Migros Ticaret A.Ş. Net satış: 23,1 milyon dolar 16- Anadolu Efes Net satış: 23,3 milyon dolar 15- Türk Telekomünikasyon A,Ş. Net satış: 23,6 milyon dolar 14- Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. Net satış: 25,1 milyon dolar 13- Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) Net satış: 25,9 milyon dolar 12- Ahlatcı Metal Rafineri A.Ş. Net satış: 26,8 milyon dolar 11- Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş. Net satış: 27,4 milyon dolar 10- Rönesans İnşaat Net satış: 28,7 milyon dolar 9- Arçelik Net satış: 31,9 milyon dolar 8- Ahlatcı Kuyumculuk Net satış: 34,7 milyon dolar 7- Ford Otomotiv Net satış: 39,2 milyon dolar 6- Bim Net satış: 40,2 milyon dolar 5- Opet Petrolcülük A.Ş. Net satış: 46,3 milyon dolar 4- Petrol Ofisi Net satış: 53,6 milyon dolar 3- THY Net satış: 75,1 milyon dolar 2- Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. (EPİAŞ) Net satış: 87,9 milyon dolar 1- Tüpraş Net satış: 89,6 milyon dolar