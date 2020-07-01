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Fortune 500 Türkiye listesi açıklandı

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Türkiye'nin en büyük 500 şirketinin yer aldığı Fortune 500 Türkiye araştırmasına göre, şirketlerin 2019 yılı net kârı bir önceki yıla göre, yüzde 44.5 artarak 78.1 milyar TL’ye, net satış gelirleri ise yüzde 14.9 artışla 1.8 trilyon TL’ye yükseldi.

Fortune 500 Türkiye listesi açıklandı

Geçen yılki listeyle kıyaslandığında, net kâr yükselirken, net satış gelirleri hız kesti. TÜPRAŞ’ın birinci olduğu Fortune 500 Türkiye, bu yıl da Fortune 500 ABD’nin birincisi olan Walmart'ı yakalayamadı.

Listenin ilk 20 sırasında yer alan şirketler şöyle...

 

20- İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş.

Fortune 500 Türkiye listesi açıklandı - 1

Net satış: 18,1 milyon dolar

19- Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.

Fortune 500 Türkiye listesi açıklandı - 2

Net satış: 19,3 milyon dolar

 

18- Enerjisa Enerji A.Ş.

Fortune 500 Türkiye listesi açıklandı - 3

Net satış: 19,4 milyon dolar

17- Migros Ticaret A.Ş.

Fortune 500 Türkiye listesi açıklandı - 4

Net satış: 23,1 milyon dolar

16- Anadolu Efes 

Fortune 500 Türkiye listesi açıklandı - 5

Net satış: 23,3 milyon dolar

15- Türk Telekomünikasyon A,Ş.

Fortune 500 Türkiye listesi açıklandı - 6

Net satış: 23,6 milyon dolar

14- Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.

Fortune 500 Türkiye listesi açıklandı - 7

Net satış: 25,1 milyon dolar

13- Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ)

Fortune 500 Türkiye listesi açıklandı - 8

Net satış: 25,9 milyon dolar

12- Ahlatcı Metal Rafineri A.Ş.

Fortune 500 Türkiye listesi açıklandı - 9

Net satış: 26,8 milyon dolar

11- Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş.

Fortune 500 Türkiye listesi açıklandı - 10

Net satış: 27,4 milyon dolar

10- Rönesans İnşaat

Fortune 500 Türkiye listesi açıklandı - 11

Net satış: 28,7 milyon dolar

9- Arçelik

Fortune 500 Türkiye listesi açıklandı - 12

Net satış: 31,9 milyon dolar

8- Ahlatcı Kuyumculuk

Fortune 500 Türkiye listesi açıklandı - 13

Net satış: 34,7 milyon dolar

7- Ford Otomotiv

Fortune 500 Türkiye listesi açıklandı - 14

Net satış: 39,2 milyon dolar

 

6- Bim

Fortune 500 Türkiye listesi açıklandı - 15

Net satış: 40,2 milyon dolar

5- Opet Petrolcülük A.Ş.

Fortune 500 Türkiye listesi açıklandı - 16

Net satış: 46,3 milyon dolar

4- Petrol Ofisi

Fortune 500 Türkiye listesi açıklandı - 17

Net satış: 53,6 milyon dolar

3- THY

Fortune 500 Türkiye listesi açıklandı - 18

Net satış: 75,1 milyon dolar

2- Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. (EPİAŞ) 

Fortune 500 Türkiye listesi açıklandı - 19

Net satış: 87,9 milyon dolar

1-  Tüpraş 

Fortune 500 Türkiye listesi açıklandı - 20

Net satış: 89,6 milyon dolar

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