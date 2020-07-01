Fortune 500 Türkiye listesi açıklandı

Geçen yılki listeyle kıyaslandığında, net kâr yükselirken, net satış gelirleri hız kesti. TÜPRAŞ’ın birinci olduğu Fortune 500 Türkiye, bu yıl da Fortune 500 ABD’nin birincisi olan Walmart'ı yakalayamadı.
Listenin ilk 20 sırasında yer alan şirketler şöyle...
20- İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş.
Net satış: 18,1 milyon dolar
19- Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.
Net satış: 19,3 milyon dolar
18- Enerjisa Enerji A.Ş.
Net satış: 19,4 milyon dolar
17- Migros Ticaret A.Ş.
Net satış: 23,1 milyon dolar
16- Anadolu Efes
Net satış: 23,3 milyon dolar
15- Türk Telekomünikasyon A,Ş.
Net satış: 23,6 milyon dolar
14- Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.
Net satış: 25,1 milyon dolar
13- Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ)
Net satış: 25,9 milyon dolar
12- Ahlatcı Metal Rafineri A.Ş.
Net satış: 26,8 milyon dolar
11- Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş.
Net satış: 27,4 milyon dolar
10- Rönesans İnşaat
Net satış: 28,7 milyon dolar
9- Arçelik
Net satış: 31,9 milyon dolar
8- Ahlatcı Kuyumculuk
Net satış: 34,7 milyon dolar
7- Ford Otomotiv
Net satış: 39,2 milyon dolar
6- Bim
Net satış: 40,2 milyon dolar
5- Opet Petrolcülük A.Ş.
Net satış: 46,3 milyon dolar
4- Petrol Ofisi
Net satış: 53,6 milyon dolar
3- THY
Net satış: 75,1 milyon dolar
2- Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. (EPİAŞ)
Net satış: 87,9 milyon dolar
1- Tüpraş
Net satış: 89,6 milyon dolar