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Forbes Türkiye'nin en yaşanabilir şehirlerini açıkladı

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Forbes dergisi yaptığı araştırmayla Türkiye'nin en yaşanabilir şehirlerini listeledi.

Forbes Türkiye'nin en yaşanabilir şehirlerini açıkladı
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  Dergi 5 yıldan bu yana yaptığı yaşanabilir kentler araştırmasında şehirleri, yaşanabilirlik, yenilikçilik, hizmetlere erişilebilirlik, üretim potansiyeli, ticaret becerisi verilerine göre sıraladı. İşte Türkiye'nin yaşamak ve çalışmak için en iyi şehirleri...

1- İSTANBUL

türkiye'nin en yaşanabilir şehirleri, türkiye'nin en güzel şehirleri, yaşamak için en güzel şehirler, çalışmak için en iyi şehirler, iş yapmak için en iyi şehirler

Genel Endeks Puanı: 68,9

 

2- ANKARA

türkiye'nin en yaşanabilir şehirleri, türkiye'nin en güzel şehirleri, yaşamak için en güzel şehirler, çalışmak için en iyi şehirler, iş yapmak için en iyi şehirler

Genel Endeks Puanı: 66,13

3- İZMİR

türkiye'nin en yaşanabilir şehirleri, türkiye'nin en güzel şehirleri, yaşamak için en güzel şehirler, çalışmak için en iyi şehirler, iş yapmak için en iyi şehirler

Genel Endeks Puanı: 62,39

 

4- TEKİRDAĞ

türkiye'nin en yaşanabilir şehirleri, türkiye'nin en güzel şehirleri, yaşamak için en güzel şehirler, çalışmak için en iyi şehirler, iş yapmak için en iyi şehirler

Genel Endeks Puanı: 61,46 

5- KOCAELİ

türkiye'nin en yaşanabilir şehirleri, türkiye'nin en güzel şehirleri, yaşamak için en güzel şehirler, çalışmak için en iyi şehirler, iş yapmak için en iyi şehirler

Genel Endeks Puanı: 59,98

6- ANTALYA

türkiye'nin en yaşanabilir şehirleri, türkiye'nin en güzel şehirleri, yaşamak için en güzel şehirler, çalışmak için en iyi şehirler, iş yapmak için en iyi şehirler

Genel Endeks Puanı: 59,1

7- YALOVA

türkiye'nin en yaşanabilir şehirleri, türkiye'nin en güzel şehirleri, yaşamak için en güzel şehirler, çalışmak için en iyi şehirler, iş yapmak için en iyi şehirler

Genel Endeks Puanı: 58,07

8- BURSA

türkiye'nin en yaşanabilir şehirleri, türkiye'nin en güzel şehirleri, yaşamak için en güzel şehirler, çalışmak için en iyi şehirler, iş yapmak için en iyi şehirler

Genel Endeks Puanı: 57,13

9- ESKİŞEHİR

türkiye'nin en yaşanabilir şehirleri, türkiye'nin en güzel şehirleri, yaşamak için en güzel şehirler, çalışmak için en iyi şehirler, iş yapmak için en iyi şehirler

Genel Endeks Puanı: 56,84

10- TRABZON

türkiye'nin en yaşanabilir şehirleri, türkiye'nin en güzel şehirleri, yaşamak için en güzel şehirler, çalışmak için en iyi şehirler, iş yapmak için en iyi şehirler

Genel Endeks Puanı: 53,38

11- ÇANAKKALE

türkiye'nin en yaşanabilir şehirleri, türkiye'nin en güzel şehirleri, yaşamak için en güzel şehirler, çalışmak için en iyi şehirler, iş yapmak için en iyi şehirler

Genel Endeks Puanı: 53,36

12- SAKARYA

türkiye'nin en yaşanabilir şehirleri, türkiye'nin en güzel şehirleri, yaşamak için en güzel şehirler, çalışmak için en iyi şehirler, iş yapmak için en iyi şehirler

Genel Endeks Puanı: 53,35

13- SAMSUN

türkiye'nin en yaşanabilir şehirleri, türkiye'nin en güzel şehirleri, yaşamak için en güzel şehirler, çalışmak için en iyi şehirler, iş yapmak için en iyi şehirler

Genel Endeks Puanı: 52,34

14- KAYSERİ

türkiye'nin en yaşanabilir şehirleri, türkiye'nin en güzel şehirleri, yaşamak için en güzel şehirler, çalışmak için en iyi şehirler, iş yapmak için en iyi şehirler

Genel Endeks Puanı: 52,04

15- BALIKESİR

türkiye'nin en yaşanabilir şehirleri, türkiye'nin en güzel şehirleri, yaşamak için en güzel şehirler, çalışmak için en iyi şehirler, iş yapmak için en iyi şehirler

Genel Endeks Puanı: 51,72

16- AYDIN

türkiye'nin en yaşanabilir şehirleri, türkiye'nin en güzel şehirleri, yaşamak için en güzel şehirler, çalışmak için en iyi şehirler, iş yapmak için en iyi şehirler

Genel Endeks Puanı: 51,30

17- MUĞLA

türkiye'nin en yaşanabilir şehirleri, t��rkiye'nin en güzel şehirleri, yaşamak için en güzel şehirler, çalışmak için en iyi şehirler, iş yapmak için en iyi şehirler

Genel Endeks Puanı: 51,23

18- EDİRNE

türkiye'nin en yaşanabilir şehirleri, türkiye'nin en güzel şehirleri, yaşamak için en güzel şehirler, çalışmak için en iyi şehirler, iş yapmak için en iyi şehirler

Genel Endeks Puanı: 50,99

19- ELAZIĞ

türkiye'nin en yaşanabilir şehirleri, türkiye'nin en güzel şehirleri, yaşamak için en güzel şehirler, çalışmak için en iyi şehirler, iş yapmak için en iyi şehirler

Genel Endeks Puanı: 50,53

20- KARABÜK

türkiye'nin en yaşanabilir şehirleri, türkiye'nin en güzel şehirleri, yaşamak için en güzel şehirler, çalışmak için en iyi şehirler, iş yapmak için en iyi şehirler

Genel Endeks Puanı: 50,31

21- ADANA

türkiye'nin en yaşanabilir şehirleri, türkiye'nin en güzel şehirleri, yaşamak için en güzel şehirler, çalışmak için en iyi şehirler, iş yapmak için en iyi şehirler

Genel Endeks Puanı: 50,23

22- MERSİN

türkiye'nin en yaşanabilir şehirleri, türkiye'nin en güzel şehirleri, yaşamak için en güzel şehirler, çalışmak için en iyi şehirler, iş yapmak için en iyi şehirler

Genel Endeks Puanı: 50,09

23- BOLU

türkiye'nin en yaşanabilir şehirleri, türkiye'nin en güzel şehirleri, yaşamak için en güzel şehirler, çalışmak için en iyi şehirler, iş yapmak için en iyi şehirler

Genel Endeks Puanı: 49,77.

24- KONYA

türkiye'nin en yaşanabilir şehirleri, türkiye'nin en güzel şehirleri, yaşamak için en güzel şehirler, çalışmak için en iyi şehirler, iş yapmak için en iyi şehirler

Genel Endeks Puanı: 48,88

25- ZONGULDAK

türkiye'nin en yaşanabilir şehirleri, türkiye'nin en güzel şehirleri, yaşamak için en güzel şehirler, çalışmak için en iyi şehirler, iş yapmak için en iyi şehirler

Genel Endeks Puanı: 48,30

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