Forbes Türkiye'nin en yaşanabilir şehirlerini açıkladı

Dergi 5 yıldan bu yana yaptığı yaşanabilir kentler araştırmasında şehirleri, yaşanabilirlik, yenilikçilik, hizmetlere erişilebilirlik, üretim potansiyeli, ticaret becerisi verilerine göre sıraladı. İşte Türkiye'nin yaşamak ve çalışmak için en iyi şehirleri...
1- İSTANBUL
Genel Endeks Puanı: 68,9
2- ANKARA
Genel Endeks Puanı: 66,13
3- İZMİR
Genel Endeks Puanı: 62,39
4- TEKİRDAĞ
Genel Endeks Puanı: 61,46
5- KOCAELİ
Genel Endeks Puanı: 59,98
6- ANTALYA
Genel Endeks Puanı: 59,1
7- YALOVA
Genel Endeks Puanı: 58,07
8- BURSA
Genel Endeks Puanı: 57,13
9- ESKİŞEHİR
Genel Endeks Puanı: 56,84
10- TRABZON
Genel Endeks Puanı: 53,38
11- ÇANAKKALE
Genel Endeks Puanı: 53,36
12- SAKARYA
Genel Endeks Puanı: 53,35
13- SAMSUN
Genel Endeks Puanı: 52,34
14- KAYSERİ
Genel Endeks Puanı: 52,04
15- BALIKESİR
Genel Endeks Puanı: 51,72
16- AYDIN
Genel Endeks Puanı: 51,30
17- MUĞLA
Genel Endeks Puanı: 51,23
18- EDİRNE
Genel Endeks Puanı: 50,99
19- ELAZIĞ
Genel Endeks Puanı: 50,53
20- KARABÜK
Genel Endeks Puanı: 50,31
21- ADANA
Genel Endeks Puanı: 50,23
22- MERSİN
Genel Endeks Puanı: 50,09
23- BOLU
Genel Endeks Puanı: 49,77.
24- KONYA
Genel Endeks Puanı: 48,88
25- ZONGULDAK
Genel Endeks Puanı: 48,30