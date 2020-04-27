Fitch: Türkiye'nin koronavirüs ile mücadele kullanabileceği daha fazla mali alanı var

Türkiye'nin koronavirüsün ekonomik etkileriyle mücadele etmek için kullandığı mali teşviklerin "ılımlı" düzeyde olduğunu belirten Fitch, diğer ülkelere kıyasla Türkiye'nin daha çok mali alanının olduğunu söyledi.

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'de direktör olan ve Türkiye için baş analist olan Douglas Winslow Türkiye'nin faiz indirimi yapabileceği alanın ise epeyce azaldığını söyledi.

Merkez Bankası Mart ayı sonundan beri 28.5 milyar TL piyasa değeri tutarında Hazine tahvili aldı. Hükümet ayrıca vergi ve bazı borç ödemelerini ertelenirken bazı sektörlerde 100 milyar liralık bir paket kapsamında vergiler düşürülürken kredi garanti fonu iki katına çıkarıldı.

Winslow şimdiye kadar atılan adımların GSYH'nin yüzde 2'si seviyesinde olduğunu dile getiriyor.

Türkiye'nin krizden etkilenen diğer ülkelere kıyasla borç/GSYH rasyolarının son derece düşük olduğunu söyleyen Winslow "Koronavirüsten bu denli etkilenen diğer ülkelerdeki duruma baktığınızda Türkiye'nin durumunun son derece ılımlı" dedi.

Fitch Türkiye'de bu rasyoların yüzde 33'ten yüzde 38 seviyesinin üstüne çıkacağı tahmininde bulunmuştu. Bu rakam benzer ülkeler için yapılan yüzde 51 tahmininin altında bulunuyor.

Türkiye'nin bir sonraki kredi derecelendirmesinin Ağustos ayında yapılmasının planlandığını söyleyen Winslow "Türkiye'nin salgınla mücadelede kullanabileceği parasal arçlardan daha fazla mali aracı olduğunu düşünüyoruz, bu da BB- kredi değerlendirmesi için son derece önemli" dedi.

Fitch'in yılsonu TCMB politika faizi beklentisi yüzde 8.75 seviyesinde. Kuruluş 2020 için ise yüzde 2 daralma öngörüyor.

Winslow, "Türkiye'nin krize karşı en büyük kırılganlık alanı büyük dış finansman ihtiyacı, düşük döviz rezervleri ve zayıf para politikası kredibilitesi" dedi.