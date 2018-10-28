Fırat'ın doğusunda YPG vuruldu

TSK, Suriye'de Zor Mağar bölgesinde YPG-PKK mevzilerini bombaladı.

Suriye’nin kuzeyinde, Halep’e bağlı Ayn El Arab ilçesinin batısında bulunan Zor Mağar bölgesindeki terör örgütü YPG/PKK’ya ait mevziler Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından bombalandı.



Fırat Nehri'nin doğu kıyısında bulunan ve Türkiye sınırına hakim yükseltilere sahip olan Zor Mağar bölgesindeki terör örgütü faaliyetlerini engelleme kapsamında top atışları yapıldı.



Yerel kaynakların aktardıklarına göre, TSK, Zor Mağar tepesinde terör örgütü tarafından inşa edilen siper ve mevzileri hedef aldı.

"TERÖRİSTLERİN TACİZ ATEŞİ OLDU"

NTV'nin askeri kaynaklardan elde ettiği bilgiye göre, YPG'nin bazı hazırlığı tespit edldi ve teröristlerin sınır birliklerine dönük taciz ateşi oldu. Bu nedenle angajman kuralları uygulandı ve meşru müdafaa kapsamında topçu atışları gerçekleştirildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SİNYALİ VERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma günü yaptığı açıklamada operasyonun mesajını vermişti.



Erdoğan şunları kaydetmişti: "Sırada Fırat'ın doğusundaki terör yuvalarının ortadan kaldırılması ve buraların Suriyeli kardeşlerimizin hayat yeri haline getirilmesi vardır. ABD, Münbiç mutabakatını bizi oyalama aleti haline dönüştürmüştür. Şu anda devriye güçlerinin Gaziantep'te bizim askerlerle ABD'li askerlerin birlikte çalışma yaptıklarını biliyorsunuz. Artık Münbiç'te oyalanmak yerine, dikkatimizi Fırat'ın doğusuna çevirmekte kararlıyız."