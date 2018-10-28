banner107
Gönyeli ligi ‘Perçin’ledi
Gönyeli ligi ‘Perçin’ledi
98 0
Puan kaçar
Puan kaçar
129 0
Volkswagen yeni T- Cross görücüye çıktı
Volkswagen yeni T- Cross görücüye çıktı
26 0
Karadağ’da Kasım fırtınası
Karadağ’da Kasım fırtınası
97 0
Fenerbahçe 2-0’dan geri döndü
Fenerbahçe 2-0’dan geri döndü
41 0
Yaz saati uygulaması sona eriyor
Yaz saati uygulaması sona eriyor
134 0
Aslan'ın evinde sesi çıkmadı
Aslan'ın evinde sesi çıkmadı
63 0
Karşıyaka lider, Akova takipte
Karşıyaka lider, Akova takipte
659 0
banner82
banner147

Fırat'ın doğusunda YPG vuruldu

banner27

TSK, Suriye'de Zor Mağar bölgesinde YPG-PKK mevzilerini bombaladı.

Fırat'ın doğusunda YPG vuruldu
banner192

Suriye’nin kuzeyinde, Halep’e bağlı Ayn El Arab ilçesinin batısında bulunan Zor Mağar bölgesindeki terör örgütü YPG/PKK’ya ait mevziler Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından bombalandı.

Fırat Nehri'nin doğu kıyısında bulunan ve Türkiye sınırına hakim yükseltilere sahip olan Zor Mağar bölgesindeki terör örgütü faaliyetlerini engelleme kapsamında top atışları yapıldı.

Yerel kaynakların aktardıklarına göre, TSK, Zor Mağar tepesinde terör örgütü tarafından inşa edilen siper ve mevzileri hedef aldı.

"TERÖRİSTLERİN TACİZ ATEŞİ OLDU"

NTV'nin askeri kaynaklardan elde ettiği bilgiye göre, YPG'nin bazı hazırlığı tespit edldi ve  teröristlerin sınır birliklerine dönük taciz ateşi oldu. Bu nedenle angajman kuralları uygulandı ve meşru müdafaa kapsamında topçu atışları gerçekleştirildi. 

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SİNYALİ VERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma günü yaptığı açıklamada operasyonun mesajını vermişti.

Erdoğan şunları kaydetmişti: "Sırada Fırat'ın doğusundaki terör yuvalarının ortadan kaldırılması ve buraların Suriyeli kardeşlerimizin hayat yeri haline getirilmesi vardır. ABD, Münbiç mutabakatını bizi oyalama aleti haline dönüştürmüştür. Şu anda devriye güçlerinin Gaziantep'te bizim askerlerle ABD'li askerlerin birlikte çalışma yaptıklarını biliyorsunuz. Artık Münbiç'te oyalanmak yerine, dikkatimizi Fırat'ın doğusuna çevirmekte kararlıyız."

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.