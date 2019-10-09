Fırat'ın doğusuna Barış Pınarı Harekatı başladı

Türkiye'nin güvenli bölge oluşturmak amacıyla Fırat'ın doğusuna yönelik harekatı Resulayn'daki YPG hedeflerinin vurulmasıyla başladı.

Türkiye Fırat'ın doğusuna yönelik harekata başladı. PKK, YPG ve DAEŞ terör hedeflerine yönelik harekatın adı Barış Pınarı Harekatı...

Harekatın başladığını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan duyurdu.

Erdoğan Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri'miz Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve Deaş terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmıştır" ifadelerini kullandı.

Harekat TSK'ya ait obüs ve F-16'ların Suriye'nin Resulayn kentindeki YPG mevzilerini vurmasıyla başladı. Ardından bölgeden dumanlar yükselmeye başladı.

Türk askerinin karadan henüz karadan giriş yapmadığı belirtiliyor. Sınırda risk teşkil eden unsurların yapılacak atışlarla temizlenmesinin ardından karadan giriş yapılacak. Kara harekatı bombardımanın sonuçlarına göre başlatılacak.

HAREKATIN İKİ ANA MERKEZİ



Harekatın iki aşamalı olması ve Resul Ayn ile Tel Abyad'ın kontrol altına alınması hedefleniyor. Bu anlamda Akçakale ve Ceylanpınar harekatın iki ana merkezi olacak. Harekat öncesinde sınır bölgesine büyük çapta sevkiyat yapıldı. Bölgeye Denizli, Tunceli, Sarıkamış, Sakarya, Siirt, Bolu ve Kayseri komando tugaylarından 5 bin kişilik birlik sevk edildi. Zırhlı birliklerden de takviye yapıldı.

ERDOĞAN LİDERLERİ ARADI

Harekatın başlamasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu, Bahçeli ve Akşener'i telefonla arayarak Barış Pınarı Harekatı ile ilgili bilgi verdi.

BMGK'YA BİLGİLENDİRME

Harekatla ilgili Dışişleri Bakanlığı'nda da yoğun bir trafik var. BM Güvenlik Konseyi üyeleri harekatla ilgili bilgilendirilmek üzere bakanlığa çağrıldı.HABERE GİT

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da yaptığı açıklamada "Harekatımız uluslararası hukuk, BM Şartı ve BMGK'nın terörle mücadeleye ilişkin kararları gereğince icra edilmektedir" ifadelerini kullandı.