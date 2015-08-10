Fikret Otyam için Antalyada cenaze töreni

Böbrek yetmezliği nedeniyle eşi Filiz Otyam tarafından önceki gün Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan ressam, gazeteci- yazar Fikret Otyam, doktorların tüm çabasına karşın yaşama veda etti. Tabutuna Atatürk resimli Türk...

Böbrek yetmezliği nedeniyle eşi Filiz Otyam tarafından önceki gün Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan ressam, gazeteci- yazar Fikret Otyam, doktorların tüm çabasına karşın yaşama veda etti.



Tabutuna Atatürk resimli Türk bayrağı sarılan Fikret Otyam için bugün saat 17.00de Antalya Cemevinde tören düzenlendi. Törene, Fikret Otyamın çocukları İrep, Döne ve Elvanın yanı sıra, CHP Antalya milletvekilleri Deniz Baykal, Mustafa Akaydın, Niyazi Nefi Kara, eski milletvekilleri Yıldıray Sapan, Giray Ercenk, Hürriyet yazarı Yalçın Bayer, belgesel yapımcısı Nebil Özgentürk, Konyaaltı Belediye Başkanı CHPli Muhittin Böcek, Muratpaşa Belediye Başkanı CHPli Ümit Uysal, Antalya Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Hasan Subaşı, Prof. Dr. Alper Demirbaş, Antalya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar ve 500ün üzerinde seveni katıldı.







12 İMAM KOLYESİNİ BOYNUNA TAKTI



Fikret Otyamın eşi Filiz Otyam, cenaze töreninden yarım saat önce cemevi içersinde bulunan morga girerek, eşinin 12 imam kolyesini cenazenin boynuna taktı. Otyam, Fikret Otyamı çok sayıda seveniyle bugün Antalyadan uğurluyoruz. Yarın Ankaradaki törenden sonra Nevşehirde türkülerle defnedeceğiz. Almanyada yaşayan Derdiyoklar lakaplı Ali Ekber Aydoğanın bestelediği Türkülerle Gömün Beni türküsünü çok severdi. Ve onunla gömülmeyi vasiyet etmişti. Ali Ekber Aydoğan Almanyadan geldi. Yarın sevdiği türküyle defnedeceğiz dedi.



Cemevindeki törende, Fikret Otyamın çok sevdiği türkücü Zeynep Karababa, törende saz çalıp türkü söyledi. Sonrasında ise, Türk Halk Müziği sanatçıları Sümer Ezgü ile Hüseyin Turan, barak havaları seslendirdi.



Fikret Otyamın cenazesi, yarın Ankara Çankaya Belediyesi Kültür Merkezinde saat 12.00de yapılacak törenin ardından aynı gün Nevşehir Hacıbektaşta toprağa verilecek.

