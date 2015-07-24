Figen Yüksekdağdan Diyarbakır açıklaması!

HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, Diyarbakırda bir polis memurunun şehit edilmesiyle ilgili bir soruya, Ben gerilim, saldırı, çatışma ve ölüm olaylarının en kısa sürede sona ermesini diliyorum. Bu süre içinde yaşamını kaybeden...

HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, Diyarbakırda bir polis memurunun şehit edilmesiyle ilgili bir soruya, Ben gerilim, saldırı, çatışma ve ölüm olaylarının en kısa sürede sona ermesini diliyorum. Bu süre içinde yaşamını kaybeden bütün insanlarımızın ailelerine başsağlığı diliyorum yanıtını verdi.



Ziyaret sırasında Yüksekdağ, Erzurumluoğlunun anne ve babasına sarılarak teselli etmeye çalıştı; Güneşin durumu hakkından doktorlardan bilgi aldı.

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BELKİ DE BİR DAHA YÜRÜYEMEYECEK...



Çıkışta bir açıklama yapan ve Güneşin Erzurumluoğlunun konuşabilecek durumda olduğunu söyleyen Yüksekdağ, Gözyaşları içerisinde vazgeçmeyeceklerini söyledi. Yoğun bakımda hayati tehlikesi yok ama belki de bir daha hiç yürüyemeyecek dedi.



Suruç saldırısının artık toplumsal bir travma olduğunu belirten Yüksekdağ, Herkesin insanlanlık değerleri çevresinde gençliğe daha iyi bir gelecek sunmak için kenetlenmesi gerekiyor diye konuştu.



ŞEHİT HABERLERİ



Diyarbakırda bir polis memurunun şehit olduğu saldırının hatırlatılması üzerine, son dönemdeki saldırıların gerilimin sürmesine hizmet ettiğini söyleyen Yüksekdağ sözlerini şöyle sürdürdü:



Suruçta yaşanan patlamadan sonra Türkiyede ardı ardına gerilimi sürdürecek gerilimlerin yaşanmasını tasvip etmek mümkün değil. 2013 Nevruzundan itibaren şunu anlatmaya çalışıyorduk; Türkiyede silahların değil insanların konuştuğu, bir siyasi ve sosyal yaşam kurmak mümkün. Bunun için de bir demokratik siyaset ortamı geliştirmek gerekiyor. Barış ve çözüm sürecinin önünü açmak gerekiyor. Ama ne yazık ki bu çabalarımız hep tek taraflı olmak durumunda kaldı. Çabalar tek taraflı olunca, çatışma ve ölüm de kendisine alan buluyor. Bizim artık bu alanı kapatmamız gerekiyor. Bakın mesaj çok netti. O 32 gençten kimisi Hakkaridendi. Kimisi Muştandı. Kimisi Bursadan, İstanbuldan, Samsundan Trabzondan, Eskişehirden, Türkiyenin dört bir yanından kimisi Aleviydi, kimisi Sünniydi. Kiminin cemevinden kiminin camiden cenazesi kaldırıldı. Ve değişik uluslardandı. Kimisi, Türkmendi, kimisi Lazdı, kimisi Kürttü. Bir arada durup hangi değerlerde buluşacağımızı gösterdiler. Barışçıl bir hareket tarzıyla işaret ettiler. Biz işte bütün Türkiye olarak, siyaset olarak gençlerin işaret ettiği bu barışçıl demokratik yolun üzerinden gitmeliyiz. Onların verdikleri bu mesajı dikkate almalı ve siyaseti ona göre dizayn etmeliyiz. Bu nedenle ben gerilim, saldırı, çatışma ve ölüm olaylarının en kısa sürede sona ermesini diliyorum. Bu süre içinde yaşamını kaybeden bütün insanlarımızın ailelerine başsağlığı diliyorum. Bu süreci normalleştirmenin tek yolu barış ve demokrasi çizgisinden sapmamaktır. Her şeyden önce siyasal iktidarın barış ve demokrasi yoluna girmesidir. Ben bugün bir kere daha siyasi iktidarı bu yola davet ediyorum.

Haber: Özgür ALTUNCU - Kamera: Erhan TEKTEN / İstanbul DHA

