FBI'ın tespit ettiği üniversiteli Samsun'da gözaltına alındı

ABD Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) tarafından yürütülen sanal çocuk istismarına yönelik soruşturma kapsamında, Türkiye'de tespit edilen şüphelinin durumu Türk makamlarına bildirildi.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, gelen bilgi üzerine üniversite öğrencisi N.E.D.'yi Canik ilçesinde tespit edilen adreste gözaltına aldı.
Evde yapılan aramada bilgisayar ve dijital materyallerine el konulan N.E.D., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılıktaki ifadesinin ardından 'Müstehcenlik' suçundan nöbetçi hakimliğe çıkarılan üniversite öğrencisi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.