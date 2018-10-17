Fatih’in ilk sondajı 29 Ekim’de

Türkiye’nin Fatih sondaj gemisinin Doğu Akdeniz’deki ilk sondaj çalışmasına 29 Ekim’de Alanya açıklarında başlayacağı belirtildi

Türkiye’nin Fatih sondaj gemisinin Doğu Akdeniz’deki ilk sondaj çalışmasına 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda, Alanya açıklarında başlayacağı haberi, Rum basınında yer buldu.

Fileleftheros “‘Fatih’ İşe Başlıyor… Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki İlk Sondajı 29 Ekim’de Başlayacak… Kıbrıs ve Yunanistan BM’den Önleyici Tedbir İstedi” başlıklı haberinde Cumhuriyet Halk Partisi Enerji Komisyonu ve Petrol Mühendisleri Odası Enerji Politikaları Çalışma Grubu Başkanı Necdet Pamir’in Sputnik’e yaptığı değerlendirmeden alıntılara yer verdi.

Gazete Sputnik’in haberinde yer verdiği Rum İstihbarat Teşkilatı (KİP) eski başkanlarından Andreas Pendaras’ın, Türkiye’nin Kıbrıs kıyıları yakınında sondaj yapmaya kalkışması halinde “ciddi bir kriz olacağı” iddiası yanında Rum yönetimi ve Yunanistan’ın halihazırda “bazı girişimlerde bulunduğu” açıklamasını da öne çıkardı.

Öte yandan Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kıbrıs adasının etrafında sondajları sürdüreceklerini belirterek, "Derdimiz kimseyle kavga etmek değil, zenginliklerin hakça paylaşılmasıdır." dedi.

Çavuşoğlu ile Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde düzenlenen "Doğu Akdeniz'de Hukuk ve Siyaset" konulu sempozyumda konuştu.

Kıbrıs konusunda tek taraflı çalışmalara müsaade etmeyeceklerini söyleyen Bakan Çavuşoğlu, artık fiili adımlarla Kıbrıs Türk halkının haklarını korumak durumunda olduklarını vurguladı.

Çavuşoğlu, "Bir taraftan Türkiye'nin münhasır ekonomik bölgesinde sondajlarımızı yapacağız. Diğer taraftan da KKTC'nin daveti üzerine KKTC'nin deniz yetki alanları ve münhasır ekonomik bölgesinde yani Ada etrafında da bu sondajlarımızı sürdüreceğiz. Derdimiz kimseyle kavga etmek değil, zenginliklerin hakça paylaşılmasıdır." diye konuştu.

Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz'de gerek Türkiye'nin gerekse KKTC'nin ve Kıbrıs Türk halkının hakkını kimseye yedirmeyeceklerinin altını çizdi.